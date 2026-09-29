Андрей Шевченко 29 сентября отмечает 50-летие. За свою карьеру он стал одним из самых известных украинских спортсменов в мире, а после завершения выступлений на поле продолжил работать в футболе уже в качестве тренера и функционера, сообщает 24 Канал.

Зеленский обратился к Шевченко "по-семейному"

Владимир Зеленский посвятил юбиляру теплые поздравления на своем телеграм-канале. Президент отметил, что в случае с Шевченко официальное обращение "Андрей Николаевич" кажется недостаточным.

Когда человеку исполняется 50 и он является национальной легендой Украины, уместно обратиться к нему "Андрей Николаевич". Но когда это наш крутой игрок и тренер, который столько раз приносил украинцам радость и гордость, и когда он по-настоящему родной для всей страны, хочется сказать просто: Шево! С днём рождения!

– написал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Шевченко за эмоции, которые он дарил украинцам на протяжении всей карьеры, особенно в последние годы.

Спасибо за все! Особенно за такие нужные в эти тяжелые дни эмоции – для всех наших людей и всех наших воинов. Для всех украинцев, которым наша сборная цими днями дала такий заряд позитиву,

– добавил президент.

Шевченко – национальная легенда Украины

Отдельно Зеленский пожелал юбиляру новых побед – самому Шевченко, сборной Украины и всей стране.

С юбилеем, легенда! Побед тебе, нашей сборной, нашей стране, мира всем нам. Слава Украине!

– завершил поздравление президент.

В 2022 году Андрей Шевченко получил награду "Национальная легенда Украины". Награду футболисту и тренеру вручил Владимир Зеленский во время торжественной церемонии.

Награда "Национальная легенда Украины" была учреждена в 2021 году. Ею отмечают граждан, внесших весомый вклад в развитие Украины и прославивших государство своими достижениями.