Андрій Шевченко 29 вересня відзначає 50-річчя. За свою кар'єру він став одним із найвідоміших українських спортсменів у світі, а після завершення виступів на полі продовжив працювати у футболі вже як тренер і функціонер, повідомляє 24 Канал.

Зеленський звернувся до Шевченка "по-сімейному"

Володимир Зеленський присвятив ювіляру тепле привітання у своєму телеграм-каналі. Президент зазначив, що у випадку з Шевченком офіційне звертання "Андрію Миколайовичу" здається недостатнім.

Коли людині виповнюється 50 і він національна легенда України, доречно звернутись до нього "Андрію Миколайовичу". Але коли це наш крутий гравець і тренер, який стільки разів приносив українцям радість та гордість, і коли він реально рідний для всієї країни, хочеться сказати просто: Шево! З днем народження!

– написав Зеленський.

Глава держави також подякував Шевченку за емоції, які він дарував українцям протягом кар'єри, особливо за останні роки.

Дякую за все! Особливо за такі потрібні у ці важкі дні емоції – для всіх наших людей і всіх наших воїнів. Для всіх українців, яким наша збірна цими днями дала такий заряд позитиву,

– додав президент.

Шевченко – Національна легенда України

Окремо Зеленський побажав ювіляру нових перемог – самому Шевченку, збірній України та всій країні.

З ювілеєм, легендо! Перемог тобі, нашій збірній, нашій країні, миру всім нам. Слава Україні!

– завершив привітання президент.

У 2022 році Андрій Шевченко отримав відзнаку "Національна легенда України". Нагороду футболісту та тренеру вручив Володимир Зеленський під час урочистої церемонії.

Відзнаку "Національна легенда України" започаткували у 2021 році. Нею відзначають громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток України та прославили державу своїми здобутками.