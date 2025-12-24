Сповіщення про відправлення повісток у Резерв+: як це працюватиме

У Резерв+ з'явиться функція отримання сповіщення про відправлення повістки. Наразі тривають розробки.

Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, розповів, як це відбуватиметься, передає 24 Канал.

Що відомо про нову функцію у Резевр+?

Скоріш за все, нова функція з'явиться на початку 2026 року.

Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто,

– сказав він.

Берестовий додав, що військовозобов'язані зможуть за власним бажанням ввімкнути або вимкнути сповіщення у додатку.

"Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок Резерв+", — пояснив представник міноборони.

