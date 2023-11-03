США надають додаткову військову допомогу Україні на суму до 425 мільйонів доларів: що в пакеті
Джерело:Пентагон
У п'ятницю 3 листопада стало відомо, що США оголосили про нову військову допомогу Україні. Це зроблено "для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони".
Західні партнери регулярно підтримують Україну. Сполучені Штати Америки є одним із найбільших донорів для нашої держави. 3 листопада вони ухвалили раніше анонсований пакет допомоги.
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Що увійшло в пакет допомоги від США
Виділення допомоги у сфері безпеки зі складів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів США для задоволення нагальних потреб України на полі бою, а також 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) для посилення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі,
– так характеризують пакет у Пентагоні.
Новий пакет військової допомоги для України містить:
- додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
- додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
Андрій Єрмак схарактеризував цей пакет так: "США передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК та інше".
У США переконують, що мають зиск від підтримки
У Сполучених Штатах зазначають, що ця допомога свідчить про незмінну підтримку України. На тлі останніх суперечок щодо надання допомоги Україні низка чиновників зауважила, що підтримка України є корисною для самої Америки, а не тільки виснажує бюджет США.
"Безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні і стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", – ідеться в повідомленні.
Останні новини зі США
Новий спікер-республіканець Майк Джонсон пропонував законопроєкт, відповідно до якого США надають допомогу Ізраїлю – про Україну в документі не йшлося. У Сенаті цей проєкт розкритикували, а Байден пообіцяв ветувати. Утім, Палата представників схвалила його. Республіканці висувають певні вимоги до України.