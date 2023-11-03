США надають додаткову військову допомогу Україні на суму до 425 мільйонів доларів: що в пакеті

У п'ятницю 3 листопада стало відомо, що США оголосили про нову військову допомогу Україні. Це зроблено "для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони".

Західні партнери регулярно підтримують Україну. Сполучені Штати Америки є одним із найбільших донорів для нашої держави. 3 листопада вони ухвалили раніше анонсований пакет допомоги.

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Що увійшло в пакет допомоги від США

Виділення допомоги у сфері безпеки зі складів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів США для задоволення нагальних потреб України на полі бою, а також 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) для посилення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі,

– так характеризують пакет у Пентагоні.

Новий пакет військової допомоги для України містить:

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;

додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

Андрій Єрмак схарактеризував цей пакет так: "США передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК та інше".

У США переконують, що мають зиск від підтримки

У Сполучених Штатах зазначають, що ця допомога свідчить про незмінну підтримку України. На тлі останніх суперечок щодо надання допомоги Україні низка чиновників зауважила, що підтримка України є корисною для самої Америки, а не тільки виснажує бюджет США.

"Безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні і стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", – ідеться в повідомленні.

Останні новини зі США

Новий спікер-республіканець Майк Джонсон пропонував законопроєкт, відповідно до якого США надають допомогу Ізраїлю – про Україну в документі не йшлося. У Сенаті цей проєкт розкритикували, а Байден пообіцяв ветувати. Утім, Палата представників схвалила його. Республіканці висувають певні вимоги до України.