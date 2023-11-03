США предоставляют дополнительную военную помощь Украине на сумму до 425 миллионов долларов: что в пакете

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что США объявили о новой военной помощи Украине. Это сделано "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".

Западные партнеры регулярно поддерживают Украину. Соединенные Штаты Америки являются одним из самых больших доноров для нашего государства. 3 ноября они приняли ранее анонсированный пакет помощи.

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Что вошло в пакет помощи от США

Выделение помощи в сфере безопасности со складов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов США для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, а также 300 миллионов долларов США в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) для усиления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе,

– так характеризуют пакет в Пентагоне.

Новый пакет военной помощи для Украины содержит:

дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и гранат;

боеприпасы для обезвреживания помех;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;

дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

Андрей Ермак охарактеризовал этот пакет так: "США передают Украине боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и прочее".

В США убеждают, что получают выгоду от поддержки

В Соединенных Штатах отмечают, что эта помощь свидетельствует о постоянной поддержке Украины. На фоне последних споров о предоставлении помощи Украине ряд чиновников отметил, что поддержка Украины полезна самой Америке, а не только истощает бюджет США.

"Помощь Украине является разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она помогает предотвратить еще больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", – говорится в сообщении.

Последние новости из США

Новый спикер-республиканец Майк Джонсон предлагал законопроект, согласно которому США оказывают помощь Израилю – об Украине в документе речь не шла. В Сенате этот проект подвергли критике, а Байден пообещал ветировать. Впрочем, Палата представителей одобрила его. Республиканцы выдвигают определенные требования к Украине.