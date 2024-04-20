"Тоді давайте Tomahawk": нардеп відповів Заходу на заборону ударів по російських НПЗ
Сполучені Штати Америки проти ударів України по російських НПЗ. Мовляв, це впливає на енергетичні ринки. Однак варто робити усе, аби противник програв. А такого противника як Росія – неможливо перемогти лише на полі бою.
Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що увесь ресурс ворога формується на території Росії. А знищувати його уже на українській території – доволі складно. Зазначимо, глава Пентагону порадив Україні зосередитися на ураженні інших цілей.
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"Воно вже бере участь у бойових діях. Для цього потрібно і ризикувати нашими людьми. Набагато важче, коли машина заправлена, у бою, і її знищити, ніж зробити так, щоб вона просто не виїхала з ангара", – наголосив Костенко.
Важливо знищувати економіку та ресурси, які впливають на ведення війни Росії проти України. Нафта та паливо – серед цього.
Питання дипломатії
Українські військові зобов'язані бити по тилу окупантів більше, аніж вони це роблять нині. Засоби, які є у них, зазначив нардеп, не завдають такої шкоди, як би хотілося. Для того, аби завдавати противнику безповоротних втрат, необхідні ракети. Над цим нині працює український оборонно-промисловий комплекс. Це дасть паритет Україні.
Що стосується, партнери "хочуть чи не хочуть", – це вже питання дипломатії. Наприклад, якщо нам кажуть наші партнери: "Ви не б'єте по НПЗ, а ми вам даємо ракети Tomahawk, які летять на 1000 кілометрів. Ви ними не стріляєте, а стріляєте тільки у відповідь". Якщо оцей паритет вони б змогли встановити, можна було б подумати", – сказав секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки.
Ракета дальнього радіуса дії для України – це зброя стримання проти Росії на рівні з ППО. Це запорука того, що росіяни будуть знати, що, якщо вони вдарять по Україні, вони отримають у 10 разів більший удар.
"Якщо зараз просто питання: "Давайте ми вам нічого не дамо, ви не будете бити по НПЗ", – а при цьому наші хлопці на передньому краї мають палити танки, їх обстрілюють артилерією, – то ні, така дипломатія не працює", – наголосив Роман Костенко.
Відповідь буде
The Economist написало про те, що Україна ігнорує застереження США щодо використання БпЛА на території Росії й продовжує виготовляти дрони, які можуть долітати навіть до Сибіру.
"Я думаю, вони (росіяни – 24 Канал) і без того, щоб вдарити у тил нашої країни, розуміють, що їм кожного дня прилетить відповідь", – зауважив нардеп.
США проти ударів України по НПЗ у Росії: реакції
- Депутатка Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що вимога США не бити по російських НПЗ – абсолютно неприйнятна. Особливо через те, що ціна на нафту може зрости, адже тут мовиться про існування України.
- Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне переконаний, що Україна легітимно обороняється. Він додав, що українці діють на власний розсуд у межах самозахисту. А Росія – є агресором.
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що удари по російських НПЗ та аеродромах – це один зі способів зупинити наміри Владіміра Путіна. Такі атаки мають показати росіянам та російській еліті, що продовження війни проти України – дорога забаганка. Мовляв, її дешевше припинити.