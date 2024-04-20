"Тогда давайте Tomahawk": нардеп ответил Западу на запрет ударов по российским НПЗ

Соединенные Штаты Америки против ударов Украины по российским НПЗ. Мол, это влияет на энергетические рынки. Однако стоит делать все, чтобы противник проиграл. А такого противника как Россия – невозможно победить только на поле боя.

Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что весь ресурс врага формируется на территории России. А уничтожать его уже на украинской территории – довольно сложно. Отметим, глава Пентагона посоветовал Украине сосредоточиться на поражении других целей.

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"Оно уже участвует в боевых действиях. Для этого нужно и рисковать нашими людьми. Гораздо труднее, когда машина заправлена, в бою, и ее уничтожить, чем сделать так, чтобы она просто не выехала из ангара", – подчеркнул Костенко.

Важно уничтожать экономику и ресурсы, которые влияют на ведение войны России против Украины. Нефть и топливо – среди этого.

Вопрос дипломатии

Украинские военные обязаны бить по тылу оккупантов больше, чем они это делают сейчас. Средства, которые есть у них, отметил нардеп, не наносят такого вреда, как бы хотелось. Для того, чтобы наносить противнику безвозвратные потери, необходимы ракеты. Над этим сейчас работает украинский оборонно-промышленный комплекс. Это даст паритет Украине.

Что касается, партнеры "хотят или не хотят", – это уже вопрос дипломатии. Например, если нам говорят наши партнеры: "Вы не бьете по НПЗ, а мы вам даем ракеты Tomahawk, которые летят на 1000 километров. Вы ими не стреляете, а стреляете только в ответ". Если этот паритет они бы смогли установить, можно было бы подумать", – сказал секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Ракета дальнего радиуса действия для Украины – это оружие сдерживания против России наравне с ПВО. Это залог того, что россияне будут знать, что, если они ударят по Украине, они получат в 10 раз больший удар.

"Если сейчас просто вопрос: "Давайте мы вам ничего не дадим, вы не будете бить по НПЗ", – а при этом наши ребята на переднем крае должны жечь танки, их обстреливают артиллерией, – то нет, такая дипломатия не работает", – отметил Роман Костенко.

Ответ будет

The Economist написало о том, что Украина игнорирует предостережения США насчёт использования БПЛА на территории России и продолжает изготавливать дроны, которые могут долетать даже до Сибири.

"Я думаю, они (россияне – 24 Канал) и без того, чтобы ударить в тыл нашей страны, понимают, что им каждый день прилетит ответ", – отметил нардеп.

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