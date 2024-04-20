Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что весь ресурс врага формируется на территории России. А уничтожать его уже на украинской территории – довольно сложно. Отметим, глава Пентагона посоветовал Украине сосредоточиться на поражении других целей.
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"Оно уже участвует в боевых действиях. Для этого нужно и рисковать нашими людьми. Гораздо труднее, когда машина заправлена, в бою, и ее уничтожить, чем сделать так, чтобы она просто не выехала из ангара", – подчеркнул Костенко.
Важно уничтожать экономику и ресурсы, которые влияют на ведение войны России против Украины. Нефть и топливо – среди этого.
Вопрос дипломатии
Украинские военные обязаны бить по тылу оккупантов больше, чем они это делают сейчас. Средства, которые есть у них, отметил нардеп, не наносят такого вреда, как бы хотелось. Для того, чтобы наносить противнику безвозвратные потери, необходимы ракеты. Над этим сейчас работает украинский оборонно-промышленный комплекс. Это даст паритет Украине.
Что касается, партнеры "хотят или не хотят", – это уже вопрос дипломатии. Например, если нам говорят наши партнеры: "Вы не бьете по НПЗ, а мы вам даем ракеты Tomahawk, которые летят на 1000 километров. Вы ими не стреляете, а стреляете только в ответ". Если этот паритет они бы смогли установить, можно было бы подумать", – сказал секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.
Ракета дальнего радиуса действия для Украины – это оружие сдерживания против России наравне с ПВО. Это залог того, что россияне будут знать, что, если они ударят по Украине, они получат в 10 раз больший удар.
"Если сейчас просто вопрос: "Давайте мы вам ничего не дадим, вы не будете бить по НПЗ", – а при этом наши ребята на переднем крае должны жечь танки, их обстреливают артиллерией, – то нет, такая дипломатия не работает", – отметил Роман Костенко.
Ответ будет
The Economist написало о том, что Украина игнорирует предостережения США насчёт использования БПЛА на территории России и продолжает изготавливать дроны, которые могут долетать даже до Сибири.
"Я думаю, они (россияне – 24 Канал) и без того, чтобы ударить в тыл нашей страны, понимают, что им каждый день прилетит ответ", – отметил нардеп.
США против ударов Украины по НПЗ в России: реакции
- Депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что требование США не бить по российским НПЗ – абсолютно неприемлемо. Особенно из-за того, что цена на нефть может вырасти, ведь здесь говорится о существовании Украины.
- Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне убежден, что Украина легитимно обороняется. Он добавил, что украинцы действуют по своему усмотрению в рамках самозащиты. А Россия – является агрессором.
- Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что удары по российским НПЗ и аэродромам – это один из способов остановить намерения Владимира Путина. Такие атаки должны показать россиянам и российской элите, что продолжение войны против Украины – дорогая прихоть. Мол, ее дешевле прекратить.