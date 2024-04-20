Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що увесь ресурс ворога формується на території Росії. А знищувати його уже на українській території – доволі складно. Зазначимо, глава Пентагону порадив Україні зосередитися на ураженні інших цілей.

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"Воно вже бере участь у бойових діях. Для цього потрібно і ризикувати нашими людьми. Набагато важче, коли машина заправлена, у бою, і її знищити, ніж зробити так, щоб вона просто не виїхала з ангара", – наголосив Костенко.

Важливо знищувати економіку та ресурси, які впливають на ведення війни Росії проти України. Нафта та паливо – серед цього.

Питання дипломатії

Українські військові зобов'язані бити по тилу окупантів більше, аніж вони це роблять нині. Засоби, які є у них, зазначив нардеп, не завдають такої шкоди, як би хотілося. Для того, аби завдавати противнику безповоротних втрат, необхідні ракети. Над цим нині працює український оборонно-промисловий комплекс. Це дасть паритет Україні.

Що стосується, партнери "хочуть чи не хочуть", – це вже питання дипломатії. Наприклад, якщо нам кажуть наші партнери: "Ви не б'єте по НПЗ, а ми вам даємо ракети Tomahawk, які летять на 1000 кілометрів. Ви ними не стріляєте, а стріляєте тільки у відповідь". Якщо оцей паритет вони б змогли встановити, можна було б подумати", – сказав секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки.

Ракета дальнього радіуса дії для України – це зброя стримання проти Росії на рівні з ППО. Це запорука того, що росіяни будуть знати, що, якщо вони вдарять по Україні, вони отримають у 10 разів більший удар.

"Якщо зараз просто питання: "Давайте ми вам нічого не дамо, ви не будете бити по НПЗ", – а при цьому наші хлопці на передньому краї мають палити танки, їх обстрілюють артилерією, – то ні, така дипломатія не працює", – наголосив Роман Костенко.

Відповідь буде

The Economist написало про те, що Україна ігнорує застереження США щодо використання БпЛА на території Росії й продовжує виготовляти дрони, які можуть долітати навіть до Сибіру.

"Я думаю, вони (росіяни – 24 Канал) і без того, щоб вдарити у тил нашої країни, розуміють, що їм кожного дня прилетить відповідь", – зауважив нардеп.

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