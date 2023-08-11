Україна, можливо, ще рік буде без пілотів F-16: льотчик припустив причину затягування навчання

Лише цього тижня у Білому домі наважились підтвердити свій дозвіл на навчання українських пілотів. Однак терміни цього навчання є занадто завищеними й не відповідають потребам української армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, Україна не отримає американські винищувачі цього року через політичні процеси всередині США.

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Захід затягує постачання F-16

На думку військового експерта, якби наші партнери прийняли політичне рішення, Україна б отримала F-16 протягом 2 тижнів. Водночас американські техніки та пілоти могли би підписати контракти зі Збройними Силами й почати виконувати свою роботу.

Захід затягує надання Україні F-16, шукаючи для цього підхожих виправдань. Одним із таких виправдань задля затягування є збільшення термінів навчання українських пілотів. Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що отримання винищувачів очікується на початку наступного року, однак сьогодні з'явився матеріал Wall Steet Journal, у якому журналісти стверджують, що США посунули завершення навчань українських пілотів до літа 2024.

"Для того, щоб навчити досвідченого пілота користуватися F-16, було б достатньо 3 – 4 місяці. Тобто, ми могли б отримати ці літаки ще цього року, якби Сполучені Штати не затягували цей процес", – переконаний Світан.

Роман Світан про передання Україні F-16: дивіться відео

Що відомо про терміни надання F-16

Рішення про те, що Україна отримає американські винищувачі, вперше було погоджене на початку травня на саміті G7.

Однак станом на липень, коли НАТО проводило важливий саміт у Вільнюсі, українські пілоти досі не розпочали навчання на цих літаках. Тоді Дмитро Кулеба із розчаруванням переказував, що наші партнери "помилилися в термінах", а Юрій Ігнат додавав, що українські пілоти "втрачають терпець" від незрозумілих очікувань.

Зрештою, Пентагон таки оголосив про дозвіл на навчання українських пілотів аж 9 серпня – через 3 місяці після досягнення домовленостей. Михайло Подоляк пояснив це тим, що всі попередні погодження були своєрідним "піаром" на допомозі Україні, та закликав звикнути, що слова наших партнерів не завжди перетворюються на дії.