Украина, возможно, еще год будет без пилотов F-16: летчик допустил причину затягивания учений

Только на этой неделе в Белом доме решились подтвердить свое разрешение на обучение украинских пилотов. Однако сроки этого обучения слишком завышены и не соответствуют потребностям украинской армии.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, Украина не получит американские истребители в этом году из-за политических процессов внутри США.

Смотрите также США дали "зеленый свет" обучению пилотов из Украины: в Воздушных силах объяснили, что это значит

Запад затягивает поставки F-16

По мнению военного эксперта, если бы наши партнеры приняли политическое решение, Украина получила бы F-16 в течение 2 недель. В то же время, американские техники и пилоты могли бы подписать контракты с Вооруженными Силами и начать выполнять свою работу.

Мероприятие затягивает предоставление Украине F-16 в поисках подходящих оправданий. Одним из таких оправданий для затягивания является увеличение сроков обучения украинских пилотов. Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что получение истребителей ожидается в начале следующего года, однако сегодня появился материал Wall Steet Journal, в котором журналисты утверждают, что США сдвинули финал обучения украинских пилотов к лету 2024 года.

"Для того, чтобы научить опытного пилота пользоваться F-16, было бы достаточно 3 – 4 месяца. То есть мы могли бы получить эти самолеты еще в этом году, если бы Соединенные Штаты не затягивали этот процесс", – убежден Свитан.

Роман Свитан о передаче Украины F-16: смотрите видео

Что известно о сроках предоставления F-16

Решение о том, что Украина получит американские истребители впервые было согласовано в начале мая на саммите G7.

Однако на июль, когда НАТО проводило важный саммит в Вильнюсе, украинские пилоты до сих пор не начали обучение на этих самолетах. Тогда Дмитрий Кулеба с разочарованием пересказывал, что наши партнеры "ошиблись в терминах", а Юрий Игнат добавлял, что украинские пилоты "теряют терпение" от непонятных ожиданий.

В конце концов, Пентагон объявил о разрешении на обучение украинских пилотов аж 9 августа – через 3 месяца после достижения договоренностей. Михаил Подоляк объяснил это тем, что все предыдущие согласования были своеобразным "пиаром" на помощи Украине и призвал привыкнуть, что слова наших партнеров не всегда превращаются в действия.