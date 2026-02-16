В Луганську замість того, щоб святкувати "нав'язане католицьке свято" День Святого Валентина, комуністи пропонують присвятити цю дату 83 річниці звільнення міста від німецьких військ.

Про це йдеться на сайті Комуністичної партії Російської Федерації.

Що таке "сталінтинки" й "ленінтинки"?

В окупованому Луганську на День Святого Валентина роздавали листівки із зображенням диктаторів СРСР – "сталінтинки" й "ленінтинки".

Уже протягом 10 років у цей день луганські комуністи та комсомольці проводять альтернативну акцію з роздачі "сталінтинок" – червоних сердечок із зображенням радянських вождів і закликом шанувати радянські та православні свята,

– написали в КПРФ.

Окрім "сталінтинок" і "ленінтинок", представники комуністичної партії роздають мешканцям також "климентинки", "дзержинтинки" та "брежнєвтинки". Комуністи стверджують, що жителі Луганська ставляться до цих "листівок" як до сувенірів: водії нібито прикріплюють їх на лобові скла автомобілів, домогосподарки – на холодильники, а солдати окупаційної армії – тримають у кишенях.

Яка ситуація на окупованих територіях?