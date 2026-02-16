В окупованому Луганську комуністи роздавали "сталінтинки" й "ленінтинки"
- В окупованому Луганську комуністи роздавали листівки з зображенням радянських диктаторів на День Святого Валентина.
- Комуністи закликали не святкувати День Святого Валентина, а присвятити цей день 83 річниці звільнення Луганська від німецьких військ.
В Луганську замість того, щоб святкувати "нав'язане католицьке свято" День Святого Валентина, комуністи пропонують присвятити цю дату 83 річниці звільнення міста від німецьких військ.
Про це йдеться на сайті Комуністичної партії Російської Федерації.
Що таке "сталінтинки" й "ленінтинки"?
В окупованому Луганську на День Святого Валентина роздавали листівки із зображенням диктаторів СРСР – "сталінтинки" й "ленінтинки".
Уже протягом 10 років у цей день луганські комуністи та комсомольці проводять альтернативну акцію з роздачі "сталінтинок" – червоних сердечок із зображенням радянських вождів і закликом шанувати радянські та православні свята,
– написали в КПРФ.
Окрім "сталінтинок" і "ленінтинок", представники комуністичної партії роздають мешканцям також "климентинки", "дзержинтинки" та "брежнєвтинки". Комуністи стверджують, що жителі Луганська ставляться до цих "листівок" як до сувенірів: водії нібито прикріплюють їх на лобові скла автомобілів, домогосподарки – на холодильники, а солдати окупаційної армії – тримають у кишенях.
Яка ситуація на окупованих територіях?
Росія на окупованих територіях цілеспрямовано впливає на українських дітей, використовуючи м'які форми залучення через дозвілля, освіту та середовище. За словами керівника Ценру вивчення окупації Петра Андрющенка, це системна робота на поступову зміну ідентичності, де табори та поїздки створюють емоційний зв'язок і формують сприйняття російських наративів.
Програми для дітей фінансуються на державному рівні, а окуповані території стали майданчиком для соціальних експериментів. Мета – виховати майбутніх солдатів і лояльних громадян, що робить ці дії небезпечними для України на багато поколінь.
Окрім цього західні журналісти у сюжетах про Маріуполь часто показують відносно "нормальне" життя, але опускають ключові деталі – руйнування житла, примусову депортацію мешканців та масштаби загиблих.