У Чернівцях обвинувачені зрадники обматюкали суддів і прокурора, погрожуючи фізичною розправою

Скандальний судовий процес нещодавно відбувся в Чернівцях. Там під час винесення вироку обвинувачені в роботі на Росію висловили шквал лайки та образ на адресу працівників суду, прокурорів та органу слідства.

Відповідне повідомлення міститься на сайті районного суду Чернівців. Подробиці резонансоного випадку розповів "Судовий репортер".

Що відомо про скандальну судову справу?

З березня 2025 року колегія суддів, а саме Наталія Піхало, Лариса Стоцька та Олег Галичанський, розглядала кримінальну справу щодо двох чоловіків.

Одного з них обвинувачували в державній зраді за частиною 2 статті 111 КК України. Другий отримав обвинувачення у поширенні інформації про переміщення військової техніки за частиною 3 статті 114-2 КК України. За словами суддів, обвинувачені під час оголошення вироку поводилися агресивно й зухвало. Зокрема, вони порушували порядок у залі, перешкоджали процесу й ігнорували зауваження. Через це їх вивели із зали до завершення розгляду.

2 лютого 2026 року підсудних повернули на проголошення вироку. Суд визнав їх винними й призначив 15 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна (крім житла). Під час оголошення вироку чоловіки лаялися, нецензурно висловлювалися про суддів, прокурора, слідчих і секретаря, а один із них навіть погрожував фізичною розправою.

За даними обвинувачення, чернівчанин із проросійськими поглядами з серпня по жовтень 2024 року виконував завдання ФСБ РФ, зокрема передавав дані про рух залізничних ешелонів із технікою та озброєнням для ЗСУ. Йдеться про текст, відео й геолокації. Одного разу залучив знайомого, який зняв відео потяга з укриття біля колії.

Вирок не оприлюднили, оскільки справу розглядали в закритому режимі на прохання прокурора (особливо тяжкі злочини проти нацбезпеки в умовах воєнного стану). Обвинувачені та їхні захисники виступали проти закритого розгляду й просили суд присяжних, але отримали відмову, адже через воєнний стан такі справи розглядають лише трьома професійними суддями.

Обвинувачені неодноразово заявляли відвід суддям, прокурору та навіть адвокату з безоплатної правової допомоги. Один із них стверджував, що справу нібито сфабрикували, щоб заволодіти квартирою його матері.

