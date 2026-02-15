Відповідне повідомлення міститься на сайті районного суду Чернівців. Подробиці резонансоного випадку розповів "Судовий репортер".

Що відомо про скандальну судову справу?

З березня 2025 року колегія суддів, а саме Наталія Піхало, Лариса Стоцька та Олег Галичанський, розглядала кримінальну справу щодо двох чоловіків.

Одного з них обвинувачували в державній зраді за частиною 2 статті 111 КК України. Другий отримав обвинувачення у поширенні інформації про переміщення військової техніки за частиною 3 статті 114-2 КК України. За словами суддів, обвинувачені під час оголошення вироку поводилися агресивно й зухвало. Зокрема, вони порушували порядок у залі, перешкоджали процесу й ігнорували зауваження. Через це їх вивели із зали до завершення розгляду.

2 лютого 2026 року підсудних повернули на проголошення вироку. Суд визнав їх винними й призначив 15 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна (крім житла). Під час оголошення вироку чоловіки лаялися, нецензурно висловлювалися про суддів, прокурора, слідчих і секретаря, а один із них навіть погрожував фізичною розправою.

За даними обвинувачення, чернівчанин із проросійськими поглядами з серпня по жовтень 2024 року виконував завдання ФСБ РФ, зокрема передавав дані про рух залізничних ешелонів із технікою та озброєнням для ЗСУ. Йдеться про текст, відео й геолокації. Одного разу залучив знайомого, який зняв відео потяга з укриття біля колії.

Вирок не оприлюднили, оскільки справу розглядали в закритому режимі на прохання прокурора (особливо тяжкі злочини проти нацбезпеки в умовах воєнного стану). Обвинувачені та їхні захисники виступали проти закритого розгляду й просили суд присяжних, але отримали відмову, адже через воєнний стан такі справи розглядають лише трьома професійними суддями.

Обвинувачені неодноразово заявляли відвід суддям, прокурору та навіть адвокату з безоплатної правової допомоги. Один із них стверджував, що справу нібито сфабрикували, щоб заволодіти квартирою його матері.

