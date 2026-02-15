Соответствующее сообщение содержится на сайте районного суда Черновцов. Подробности резонансоного случая рассказал "Судебный репортер".

Что известно о скандальном судебном деле?

С марта 2025 года коллегия судей, а именно Наталья Пихало, Лариса Стоцкая и Олег Галичанский, рассматривала уголовное дело в отношении двух мужчин.

Одного из них обвиняли в государственной измене по части 2 статьи 111 УК Украины. Второй получил обвинение в распространении информации о перемещении военной техники по части 3 статьи 114-2 УК Украины. По словам судей, обвиняемые во время оглашения приговора вели себя агрессивно и вызывающе. В частности, они нарушали порядок в зале, препятствовали процессу и игнорировали замечания. Поэтому их вывели из зала до завершения рассмотрения.

2 февраля 2026 года подсудимых вернули на провозглашение приговора. Суд признал их виновными и назначил 15 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества (кроме жилья). Во время оглашения приговора мужчины ругались, нецензурно высказывались о судьях, прокуроре, следователях и секретаре, а один из них даже угрожал физической расправой.

По данным обвинения, черновчанин с пророссийскими взглядами с августа по октябрь 2024 года выполнял задание ФСБ РФ, в частности передавал данные о движении железнодорожных эшелонов с техникой и вооружением для ВСУ. Речь идет о тексте, видео и геолокации. Однажды привлек знакомого, который снял видео поезда из укрытия возле путей.

Приговор не обнародовали, поскольку дело рассматривали в закрытом режиме по просьбе прокурора (особо тяжкие преступления против нацбезопасности в условиях военного положения). Обвиняемые и их защитники выступали против закрытого рассмотрения и просили суд присяжных, но получили отказ, ведь из-за военного положения такие дела рассматривают только тремя профессиональными судьями.

Обвиняемые неоднократно заявляли отвод судьям, прокурору и даже адвокату по бесплатной правовой помощи. Один из них утверждал, что дело якобы сфабриковали, чтобы завладеть квартирой его матери.

