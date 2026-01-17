"Навіть моя люба теща": діалоги судді Віталія Дубаса і Юлії Тимошенко розмішили українців

16 січня ВАКС обирав Юлії Тимошенко запобіжний захід. Судове засідання, яке тривало кілька годин, "розбавили" цікаві і кумедні діалоги між нардепкою та суддею.

Вже наступного дня соцмережами розлетілись фрагменти розмови між суддею ВАКС Віталієм Дубасом і лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, передає 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

Як Дубас влучно ставив на місце Юлію Тимошенко?

Суддя Дубас "заземляв" пафосні і драматичні пасажі Тимошенко і місцями влучно і безжально іронізував над лідеркою Батьківщини і її командою.

Ось кілька фрагментів діалогу між суддею і підозрюваною:

Тимошенко : Ми просто наполягаємо на публічності цього процесу! Я хочу просто, щоб сотні тисяч очей бачили все буквально від "А" до "Я".

: Суддя: Ну, я не сумніваюсь, що сьогодні півкраїни притулилось до екранів. Особиво пенсіонери і пенсіонерки. Навіть моя люба теща, якій 72 роки.

Прокурор : Прошу мені організувати робоче місце таким чином, щоб представники медіа або сторонні особи не мали можливості знімати моє робоче місце.

: Суддя : Вам якусь ширму поставити чи шо? Не можу зрозуміти.

Адвокат просить долучити до справи флешку .

. Суддя: Ну, це – флешка. Я не зчитувач, не знаю, як ви будете дивитись. Може, там якийсь вірус у вас.

Депутати з групи підтримки Тимошенко : А ми вас створювали! Ми за вас (ВАКС – 24 Канал) голосували!

: Суддя: Слава богу, за мене ви не голосували!

Суддя : Я вас почую, Юліє Володимирівно, почую кожного!

: Тимошенко: Так, а це ж гасло Януковича, це його слова!

Суддя : Хто такий Янукович?

: Тимошенко : Янукович – це колишній президент України.

: Суддя: Ну до чого він тут?

Суддя : Скільки вам треба часу?

: Скільки вам треба часу? Тимошенко : Ну, я не знаю, скільки треба часу... Тут стільки доказів!

: Ну, я не знаю, скільки треба часу... Тут стільки доказів! Суддя: У нас не парламент, у нас суд!

Тимошенко 30 хвилин розказує про "зовнішнє управління", "1937 рік" і "професійну боротьбу".

30 хвилин розказує про "зовнішнє управління", "1937 рік" і "професійну боротьбу". Суддя: Дякую, Юліє Володимирівно, за звіт про виконану роботу!

Тимошенко : Це сталінізм! Це тройками вже скоро будуть судити!

: Суддя: В 37-му році не обирали "запобіжку", Юліє Володимирівно.

Адвокат . Як Юлію Володимирівну, яка перебуватиме за кордоном, зможуть контролювати засобами контролю?

. Суддя: Я думаю, що поліцейські із задоволенням поїдуть за кордон для супроводу.

Адвокат Тимошенко : Мені прикро за цей парламент, якщо його можна підкупити за 10 тисяч доларів.

: Суддя: А про яку ціну має іти мова?

Що відомо про справу Юлії Тимошенко?