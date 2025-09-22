У Сумську область залетіли дрони ворога вночі 22 вересня. Місцеві почули вибухи.

Про це пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Дивіться також Російські БпЛА літають над Україною: дрони прямують на Київ

Вибухи в Сумах уночі 22 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу в Сумській області, зокрема у Сумському районі, оголосили о 03:25 вночі 22 вересня. Повітряні сили одразу повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА ворога у регіоні.

Від 03:45 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у Сумах. Ті пролунали кілька разів.

Станом на момент публікації докладної інформації про ситуацію у місті не було. А Після 4 ранку в ОВА повідомили про влучання у Ковпаківському районі Сум. Залучені всі екстрені служби, наслідки з'ясовують.

Міська влада додає, що влучань було три. Два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти. На жаль, є одна поранена людина. Виникло загоряння.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?