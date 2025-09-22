У Сумах пролунала низка вибухів: є влучання БпЛА та пожежа
- У Сумській області вночі 22 вересня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
- На цей час у регіоні була загроза застосування ударних БпЛА ворога.
У Сумську область залетіли дрони ворога вночі 22 вересня. Місцеві почули вибухи.
Про це пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.
Вибухи в Сумах уночі 22 вересня: що відомо?
Повітряну тривогу в Сумській області, зокрема у Сумському районі, оголосили о 03:25 вночі 22 вересня. Повітряні сили одразу повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА ворога у регіоні.
Від 03:45 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у Сумах. Ті пролунали кілька разів.
Станом на момент публікації докладної інформації про ситуацію у місті не було. А Після 4 ранку в ОВА повідомили про влучання у Ковпаківському районі Сум. Залучені всі екстрені служби, наслідки з'ясовують.
Міська влада додає, що влучань було три. Два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти. На жаль, є одна поранена людина. Виникло загоряння.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Ворог після півночі атакував дронами Київську область, там працювала Протиповітряна оборона.
- Приблизно у цей самий час пролунали вибухи у Запоріжжі, над місто також бачили БпЛА росіян.