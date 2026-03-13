Майже всі з них трупи, – комбат рокрив тактику ворога при гарній погоді

Сніг, мороз, дощ і погана погода суттєво ускладнювали спостереження за противником, який мав перевагу в чисельності й міг непомітно переміщувати свої сили. Через обмежену аеророзвідку було складно передбачити ворожі плани. Втім, потепління усе змінило.

Основна тактика росіян – тактика просочування. Взимку вона ефективна, а з потеплінням обертається для окупантів численними втратами. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.

Дивіться також ЗСУ зупинили просування ворога на Харківщині, Росія стягує війська на один з напрямків, – ISW

Як потепління змінює ситуацію на фронті?

Несприятливі погодні умови – противник рухається. Сприятливі умови – ми знаходимо ворога і знищуємо,

– пояснив Трач.

За його словами, весь прогрес ворога відбувався під прикриттям поганої погоди, тому зараз ще важко оцінити, наскільки він просунувся.

Коли погода стабілізується, українські війська зможуть чіткіше визначити позиції противника та реагувати відповідно.

Потепління призведе до утворення болота, що не зупинить ворога, але створить умови для активних дій українських підрозділів.

Перевага противника у живій силі, але якщо використовувати її при гарній погоді – то майже всі з них трупи. При поганій погоді певний відсоток може дійти,

– зазначає комбат.

Навіть російські блогери визнають, що просування окупантів за рахунок чисельної переваги дається величезною ціною.

Що відомо про втрати Росії на фронті?