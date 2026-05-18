Великий астероїд, що може зруйнувати місто, пролітає повз Землю: як за ним спостерігати

У ніч з 18 на 19 травня нічне небо стане ареною для рідкісної астрономічної події. Величезний уламок скелі, який лише нещодавно помітили дослідники, наблизиться до нашої планети на відстань, що за космічними мірками вважається ледь не дотиком, змушуючи системи планетарного захисту працювати в посиленому режимі.

Що ми знаємо про цей астероїд?

Увечері 18 травня повз Землю пролетить масивний астероїд, який отримав позначення 2026 JH2. За даними астрономів, цей об'єкт має діаметр від 16 до 35 метрів, що за розміром можна порівняти з чотирма великими лондонськими автобусами. Попри те, що астероїд не становить прямої загрози зіткнення протягом найближчих 100 років, його близькість до нашої планети викликає неабиякий інтерес у науковій спільноті, пише Daily Mail.

Космічне тіло наблизиться до Землі на відстань близько 90 000 – 90 917 кілометрів. Це надзвичайно малий проміжок, який становить лише чверть відстані від нас до Місяця.

В астрономічних термінах це так близько, як тільки можна підійти, не влучивши,

– прокоментував подію Марк Норріс з Університету Ланкаширу.

Об'єкт рухається у просторі з величезною швидкістю – приблизно 32 000 кілометрів на годину або 9,17 кілометра на секунду відносно Землі.

Астероїд виявили зовсім нещодавно – 10 травня. Його зафіксували астрономи обсерваторії Маунт-Леммон поблизу Тусона в Аризоні, а також фахівці обсерваторії Фарпойнт у Канзасі. Науковці зазначають, що подібні об'єкти складно виявити заздалегідь через їхній малий розмір.

Вони не відбивають достатньо світла,

– пояснив Марк Берчелл з Університету Кента.

Оцінка розміру 2026 JH2 ґрунтується на кількості світла, що відбивається від його поверхні, тому точні габарити можуть бути більшими, якщо матеріал астероїда виявиться темним або малорефлекторним. Навіть за умови мінімальних оцінок розміру, цей астероїд володіє колосальним руйнівним потенціалом. Такий тип об'єктів міг би зруйнувати місто, якби він влучив, наголосив Марк Норріс.

Річард Мойссл, керівник офісу планетарного захисту Європейського космічного агентства, підкреслив, що потенційне зіткнення з 2026 JH2 можна було б порівняти з падінням Челябінського метеорита в 2013 році, пише New Scientist. Нагадаємо, той 18-метровий метеор вибухнув із силою, що в 30 разів перевищувала потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Тоді вибухова хвиля двічі обігнула земну кулю, понад 1 500 людей отримали поранення, а понад 3 600 будинків було пошкоджено.

Як спостерігати за астероїдом?

Найближча точка прольоту буде досягнута о 00:23 за Києвом. Спостерігати за астероїдом неозброєним оком не вдасться, оскільки він надто тьмяний. Проте жителі північної півкулі мають шанс побачити його за допомогою невеликих телескопів. Об'єкт виглядатиме як слабка рухома точка в районі сузір'я Великої Ведмедиці. Через високу швидкість він перетинатиме небо майже так само швидко, як штучні супутники.

Для тих, хто не має спеціального обладнання, італійські астрономи з The Virtual Telescope Project організують пряму трансляцію на YouTube, яка розпочнеться о 22:45 за Києвом 18 травня.

Куди далі?

Завдяки вдосконаленню систем спостереження вчені вже сьогодні можуть робити точні розрахунки орбіт таких тіл. Дослідження показують, що 2026 JH2 обертається навколо Сонця кожні 3,7 року по овальній орбіті, яка виносить його майже до Юпітера.

Наскільки часто великі астероїди наближаються до Землі

Астероїди постійно пролітають поруч із Землею. Астрономи фіксують десятки таких зближень щотижня, але переважна більшість об'єктів є невеликими й не становлять серйозної загрози. Якщо говорити про великі астероїди діаметром у сотні метрів або кілометри, то їхні небезпечні зближення трапляються значно рідше. За оцінками NASA, об'єкти розміром на кшталт астероїда Апофіс пролітають настільки близько до Землі приблизно раз на кілька тисяч років, пише NASA Science.

Апофіс є найвідомішим прикладом найближчих років. 13 квітня 2029 року він пролетить приблизно за 32 тисячі кілометрів від поверхні Землі. Це ближче, ніж орбіти частини геостаціонарних супутників. Астероїд має діаметр близько 340 метрів і буде видимий неозброєним оком у частині світу. NASA підкреслює, що загрози зіткнення немає, але подія є унікальною для сучасної історії спостережень.

Наскільки часто великі астероїди падають на Землю

Падіння великих астероїдів на Землю відбувається значно рідше, ніж їхні прольоти. Невеликі об'єкти розміром кілька метрів входять в атмосферу регулярно – іноді навіть щодня, але вони згорають.

Астероїди розміром у десятки метрів, здатні викликати локальні руйнування, падають приблизно раз на десятки або сотні років. Подія масштабу Челябінського метеора 2013 року є прикладом такого сценарію.

Натомість великі об'єкти, які можуть знищити мегаполіс або навіть країну, падають набагато рідше.

Якими можуть бути наслідки падіння астероїда, що має статус "убивця міст"?

Астероїд діаметром приблизно 100 – 300 метрів, який часто називають "убивцею міст", може вивільнити енергію у сотні або тисячі мегатонн у тротиловому еквіваленті.

Наслідки залежатимуть від місця удару:

Якщо об'єкт упаде в океан – можливі гігантські цунамі.

Якщо на суходіл – виникне ударна хвиля, пожежі, землетруси та масштабне руйнування інфраструктури на десятки кілометрів навколо епіцентру.

Об'єкт діаметром близько одного кілометра вже здатен викликати глобальну катастрофу. Саме такий астероїд приблизно 66 мільйонів років тому спричинив масове вимирання динозаврів. Після удару в атмосферу було викинуто колосальну кількість пилу й сажі, що призвело до тривалого похолодання та руйнування екосистем.

У чому полягає складність виявлення астероїдів і чому ми іноді помічаємо їх занадто пізно?

Складність виявлення астероїдів полягає у кількох факторах:

По-перше, більшість із них дуже темні. Вони відбивають мало сонячного світла й буквально губляться на тлі космосу.

По-друге, астероїди часто підлітають із боку Сонця. У такому випадку телескопи на Землі не можуть їх нормально бачити через засвічення. Саме тому деякі об'єкти помічають лише за кілька днів або навіть годин до зближення.

Ще одна проблема – розмір. Невеликий астероїд у кілька десятків метрів стає помітним лише тоді, коли вже дуже близько. Наприклад, деякі небезпечні об'єкти астрономи відкривали вже після того, як вони пролетіли повз Землю. У 2026 році вчені повідомляли про астероїд 2026 JH2 розміром приблизно 35 метрів, який пролетів на відстані близько 91 тисячі кілометрів від Землі, тобто ближче за частину супутників, пише Live Science.

Чи має людство реальні технології для захисту від астероїдів?

Людство вже має перші реальні технології захисту від астероїдів, нагадує 24 Канал. Найвідомішим прикладом стала місія DART від NASA. У 2022 році космічний апарат навмисно врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту. Експеримент визнали успішним – уперше в історії люди змогли помітно змінити траєкторію небесного тіла.

Однак цей метод працює лише за умови, що небезпечний об'єкт буде виявлено заздалегідь – бажано за роки або десятиліття до потенційного удару, щоб ми встигли створити апарат, розрахувати його політ, запустити й наблизити до об'єкта. Якщо астероїд помітять занадто пізно, часу на відхилення може просто не залишитися.

Зараз космічні агентства активно розвивають системи планетарного захисту. NASA створює нові телескопи для пошуку навколоземних астероїдів, а ESA готує місії для дослідження потенційно небезпечних об'єктів. Зокрема, Апофіс у 2029 році стане головною ціллю міжнародних спостережень і космічних місій, повідомляє NASA.

Які небезпечні або рекордно близькі прольоти астероїдів очікуються найближчими роками?

Серед найбільш очікуваних зближень найближчих років головну увагу привертає саме Апофіс. Його проліт стане найтіснішим зближенням настільки великого астероїда, яке людство змогло передбачити заздалегідь, пише NASA Science. Також астрономи продовжують уважно стежити за іншими навколоземними об'єктами, включно з потенційно небезпечними астероїдами, які можуть потребувати додаткових спостережень у майбутньому.

Згодом, у 2032 році, очікується візит іншого "вбивці міст" – астероїда 2024 YR4, але він також нам не загрожує. Це той самий астероїд, який може вдарити по Місяцю.

Попри гучні заголовки в медіа, зараз немає відомого великого астероїда, який гарантовано загрожував би Землі у найближчі десятиліття, підсумовує 24 Канал. Але проблема полягає в іншому – людство досі не бачить усіх небезпечних об'єктів. Саме тому астрономи вважають системи раннього виявлення одним із ключових елементів майбутньої безпеки цивілізації.