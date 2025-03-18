Астронавти NASA, які провели на МКС 9 місяців замість 10 днів, нарешті повертаються на Землю
- Космічний корабель Crew Dragon з астронавтами NASA відстикувався від МКС для повернення на Землю 19 березня біля узбережжя Флориди.
- Суніта Вільямс і Бутч Вілмор провели на МКС дев’ять місяців через технічні проблеми з кораблем Boeing Starliner, який повернули на Землю без екіпажу.
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX із чотирма членами екіпажу на борту успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції та взяв курс на Землю.
Приземлення корабля заплановане на 19 березня о 01:57 за київським часом біля узбережжя Флориди, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Ілон Маск закликав звести МКС з орбіти якнайшвидше
На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Нік Хейг, Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, а також один космонавт "Роскосмосу".
Чому астронавти NASA "застрягли" на МКС
Астронавти NASA Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Boeing Starliner у червні 2024 року, змушені були залишатися на орбіті дев’ять місяців замість запланованих двох тижнів.
Суніта Вільямс та Бутч Вілмор / Фото NASA
Причиною стали технічні проблеми із кораблем, через які його повернення на Землю визнали небезпечним. У NASA прийняли рішення повернути Starliner без екіпажу, а астронавтів залишити на МКС.
Під час свого вимушеного перебування на станції астронавти брали участь у наукових експериментах та виконували обов’язки членів екіпажу, допомагаючи підтримувати роботу станції.
У лютому 2025 року мільярдер Ілон Маск та президент США Дональд Трамп публічно заявили, що адміністрація Джо Байдена нібито залишила Вільямс і Вілмора напризволяще на МКС. Однак ці звинувачення були спростовані як NASA, так і самими астронавтами.
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Насправді план повернення екіпажу був визначений ще у вересні 2024 року і не мав жодного політичного підґрунтя. NASA розширило місію астронавтів долучивши їх до роботи на МКС, експериментів та інших завдань, а Суніта Вільямс навіть переймала на себе обов'язки командуючої космічною станцією.