В Україні зафіксовано масовий збій інтернету через ракетний обстріл по енергетиці

22 березня 2024, 09:44
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Зранку 22 березня українці зіткнулися з проблемами із доступом до мережі інтернет. Найбільше проблем спостерігалося у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому.

Як повідомляє 24 Канал, за даними платформи NetBloks в Україні станом на зараз фіксуються серйозні масові збої в роботі інтернету в низці регіонів, які постраждали від обстрілу.

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Нагадаємо, що в ніч на 22 березня Росія запустила по Україні понад 150 ракет та "Шахедів". В хід пішов майже увесь доступний арсенал:

  • БпЛА "Shahed-136/131",
  • надзвукові ракети "Кинджал",
  • балістичні ракети "Іскандер-М",
  • крилаті ракети Х-22, 
  • керовані авіаційні ракети Х-59, 
  • зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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Як повідомили у Повітряних силах, в результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Автор: Михайло Года