Во время рассмотрения дела двух сестер из Гондураса, которые просили убежища в Великобритании, судья верхнего иммиграционного трибунала выяснил, что их адвокат Чоудхури Рахман использовал программу, похожую на ChatGPT, для подготовки документов. Юрист подал 12 ссылок на судебные прецеденты, из которых часть оказалась вымышленными, а остальные не имели отношения к заявленным правовым аргументам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как суд обнаружил использование ChatGPT?

Судья Марк Бланделл отметил, что Рахман "не осуществил никакой надлежащей проверки достоверности" представленных материалов и даже "пытался скрыть" факт использования ИИ. По его словам, адвокат потратил время трибунала и может быть передан на рассмотрение дисциплинарной коллегии Bar Standards Board.

Как пишет Independent, в своем решении Бланделл объяснил, что во время анализа документов он обнаружил десятки неточностей и несуществующих дел. "Ни одно из решений, на которые ссылался господин Рахман, не поддерживало его правовые доводы", – отметил судья. Он добавил, что представленные материалы "вводили в заблуждение" и что "самое очевидное объяснение" заключается в том, что документы были составлены с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Рахман, в свою очередь, заявил, что неточности возникли "из-за его стиля написания"из-за его стиля написания" и признал возможную "путаницу в формулировках". Однако судья отверг эти объяснения, подчеркнув, что проблема заключалась не в стиле, а в вымышленных ссылках.

Единственная реалистичная возможность заключается в том, что господин Рахман в значительной степени полагался на генеративный ИИ при составлении апелляционных документов и пытался скрыть этот факт,

– отметил Бланделл.

Решение суда, принятое в сентябре, было обнародовано на этой неделе.

Как руководитель армии США использует ChatGPT в принятии военных решений?

Генерал-майор Уильям "Хэнк" Тейлор, который возглавляет 8-ю полевую армию США в Южной Корее, недавно сообщил журналистам, что в последнее время он очень сблизился с ChatGPT. По его словам, он использует популярный чат-бот, чтобы принимать "лучшие" военные и личные решения, касающиеся солдат под его командованием.

Он объяснил свое решение желанием принимать решения вовремя, чтобы получить тактическое преимущество. "Мы с Чатом" стали "очень близкими в последнее время", сказал Тейлор журналистам, когда рассказывал им о том, как экспериментирует с генеративными чат-ботами.