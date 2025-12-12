Редакция 24 Канала подготовила краткий обзор четырех типов устройств, которые будут работать без HDMI-соединения с вашим телевизором расширяя его возможности и функционал.

Какие беспроводные аудиоустройства совместимы с телевизорами?

Большинство современных телевизоров и медиаплееров поддерживают Bluetooth, что позволяет подключать беспроводные наушники так же легко, как к смартфону. Это идеальный вариант для просмотра фильмов в одиночку или когда нужно не беспокоить других членов семьи.

Процесс подключения прост: удерживайте кнопку на наушниках для активации режима сопряжения, затем завершите настройки через меню телевизора.



Наушники позволяют просматривать контент не беспокоя других членов семьи / Фото Depositphotos

Однако есть определенные ограничения. Телевизоры обычно не поддерживают одновременное подключение нескольких Bluetooth-устройств, поэтому для совместного просмотра придется отключать наушники и использовать динамики.

Другая проблема – качество звука. Хотя теоретически возможна передача объемного звука Dolby Atmos и DTS:X через Bluetooth, телевизоры редко поддерживают эту функцию, а о безупречном качестве без потерь нечего и мечтать. Также возможна десинхронизация звука с видео, хотя это часто можно исправить в настройках.

Почему оптические саундбары до сих пор актуальны?

Оптические порты когда-то были вершиной технологий для домашнего аудио. В последние годы их вытеснил HDMI, который предлагает более широкую совместимость со стандартами ARC/eARC для упрощенного обмена аудио между устройствами.

Однако оптическое соединение до сих пор подходит для большинства цифровых стерео и объемных форматов, даже если не поддерживает безупречное качество или трехмерный звук. Это может сэкономить тысячи гривен по сравнению с другими акустическими системами.

Самое большое неудобство оптической технологии – отсутствие функций CEC. Эти функции автоматически включают или выключают динамик вместе с телевизором и позволяют регулировать громкость без дополнительных настроек или отдельного пульта.

Для управления саундбаром приходится сначала научить его распознавать сигналы обычного пульта, а также выключать Bluetooth в настройках телевизора, поскольку иначе пульт отказывается использовать инфракрасный передатчик. Каждый раз после включения телевизора Bluetooth нужно выключать снова, если громкость не установлена на нужном уровне.

Как использовать USB-накопители с телевизором?

Для многих людей USB-порты на телевизоре превратились лишь в способ питания стриминговых приставок. Однако большинство телевизоров могут воспроизводить музыку и видео непосредственно с USB-накопителя или просматривать фотографии. При правильном подходе можно создать личную медиатеку, независимую от стриминговых сервисов и даже интернет-соединения.



Внешний жесткий диск может служить удобным хранилищем для домашней медиатеки / Фото Depositphotos

Однако существуют и определенные препятствия.

Во-первых , производители телевизоров не вкладывают много усилий в разработку интерфейсов для офлайн-медиа. Они часто простые и неудобные, поэтому не стоит ожидать эффектных слайд-шоу из фотографий или настраиваемых плейлистов как в Spotify. Также нужно отформатировать флешку или SSD в формате, который распознает телевизор – вероятнее всего NTFS или FAT32.

Также могут возникнуть неожиданные ограничения функций. Дешевые накопители и телевизоры могут не справиться со скоростью и качеством видео в разрешении 4K, а трехмерный объемный звук вряд ли будет доступен.

Можно ли подключить старое оборудование к современному телевизору?

Если у вас есть коллекция видеокассет VHS, всегда существует способ подключить видеомагнитофон к современному телевизору. Обычно это предполагает использование HDMI-адаптера, но некоторые телевизоры могут поддерживать видео через разъемы 3,5 миллиметра, если в них нет встроенных компонентных гнезд.



Не спешите избавляться от своей VHS библиотеки, ведь ее можно просматривать на современном ТВ / Фото Unsplash

Для 3,5-миллиметрового подключения нужен очень специфический адаптер для выходов видеомагнитофона. С DVD-проигрывателями и LaserDisc-плеерами лучше сразу использовать соответствующий HDMI-адаптер.

Но вам следует приготовиться к сомнительным результатам, особенно если не используете HDMI. Видео будет иметь очень низкое разрешение, и даже при увеличении масштаба невозможно добавить детали, которых изначально не было.

Также могут возникнуть проблемы с соотношением сторон и визуальные артефакты, такие как поочередная развертка. Некоторые люди прибегают к сторонним устройствам захвата видео для максимального улучшения качества.