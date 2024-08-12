В прошлый четверг представители NASA перевели NEOWISE в "спящий режим", прекратив сбор данных и выключив его передатчик. Это ознаменовало конец миссии, посвященной планетарной обороне и космическим открытиям, которая изначально планировала прекратить сбор научных данных 31 июля. Перед выводом из эксплуатации телескоп передал на Землю последние данные и изображения.

А тем временем Земля переживает очередную магнитную бурю



Последнее фото NEOWISE демонстрирует часть созвездия Форнакс в Южном полушарии / Фото NASA

Десятилетие открытий

NEOWISE, который начал свое путешествие как часть миссии WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), был перепрофилирован для мониторинга астероидной и кометной активности из-за отсутствия охладителя.

Миссия достигла значительных успехов и помогла ученым лучше понять место человечества во Вселенной, отслеживая астероиды и кометы, которые могут быть опасными для Земли.

За время пребывания на низкой околоземной орбите NEOWISE совершил 1,45 миллиона инфракрасных измерений более 44 000 объектов Солнечной системы .

. Среди них телескоп идентифицировал более 3 000 околоземных объектов, 215 из которых NEOWISE открыл впервые .

. Миссия также открыла 25 новых комет, среди которых выдающаяся комета C/2020 F3 (NEOWISE), открыта 27 марта 2020 года.

Что теперь будет с аппаратом?

Завершение миссии было обусловлено тем, что орбита телескопа стремительно снижалась из-за повышенной солнечной активности. Ожидается, что NEOWISE сгорит в атмосфере Земли в конце 2024 или в начале 2025 года.

Несмотря на завершение миссии, собранные данные будут продолжать предоставлять ценную информацию в течение многих лет.

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Кто дальше будет беречь покой Земли?

NASA уже работает над следующим поколением "охотника за астероидами" – инфракрасным космическим телескопом NEO Surveyor (Near Earth Object Surveyor), запуск которого запланирован на середину 2028 года. Эта новая миссия имеет целью продолжить работу NEOWISE, обеспечивая непрерывный мониторинг и изучение околоземных объектов.