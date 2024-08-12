Минулого четверга представники NASA перевели NEOWISE в "сплячий режим", припинивши збір даних і вимкнувши його передавач. Це ознаменувало кінець місії, присвяченої планетарній обороні і космічним відкриттям, яка спочатку планувала припинити збір наукових даних 31 липня. Перед виведенням з експлуатації телескоп передав на Землю останні дані та зображення.

А тим часом Земля переживає чергову магнітну бурю



Останнє фото NEOWISE демонструє частину сузір'я Форнакс у Південній півкулі / Фото NASA

Десятиліття відкриттів

NEOWISE, який розпочав свою подорож як частина місії WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), був перепрофільований для моніторингу астероїдної та кометної активності через відсутність охолоджувача.

Місія досягла значних успіхів та допомогла науковцям краще зрозуміти місце людства у Всесвіті, відстежуючи астероїди й комети, які можуть бути небезпечними для Землі.

За час перебування на низькій навколоземній орбіті NEOWISE здійснив 1,45 мільйона інфрачервоних вимірювань понад 44 000 об'єктів Сонячної системи .

. Серед них телескоп ідентифікував понад 3 000 навколоземних об'єктів, 215 з яких NEOWISE відкрив уперше .

. Місія також відкрила 25 нових комет, серед яких визначна комета C/2020 F3 (NEOWISE), відкрита 27 березня 2020 року.

Що тепер буде з апаратом?

Завершення місії було зумовлене тим, що орбіта телескопа стрімко знижувалася через підвищену сонячну активність. Очікується, що NEOWISE згорить в атмосфері Землі наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Попри завершення місії, зібрані дані продовжуватимуть надавати цінну інформацію протягом багатьох років.

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Хто далі берегтиме спокій Землі?

NASA вже працює над наступним поколінням "мисливця за астероїдами" – інфрачервоним космічним телескопом NEO Surveyor (Near Earth Object Surveyor), запуск якого заплановано на середину 2028 року. Ця нова місія має на меті продовжити роботу NEOWISE, забезпечуючи безперервний моніторинг і вивчення навколоземних об'єктів.