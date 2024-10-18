Детали

"Проект Титан" – это десятилетние попытки Apple создать беспилотный электромобиль, которые так и не увенчались успехом. Компания вложила примерно 10 миллиардов долларов в разработку, но в конце выбросила все на свалку. Одной из частей этих усилий стало сотрудничество с китайским автопроизводителем BYD, который также известен своими аккумуляторами, говорится в статье Bloomberg.

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Как сообщается, компании создавали специальную батарею, предназначенную конкретно для беспилотного автомобиля. Судя по всему, это партнерство было прекращено еще до отмены Project Titan, но отчет не дает ответа о причинах такого шага.

Одним из вариантов может быть понимание Apple бесперспективности этого сотрудничества. Возможно, компания давно знала, что проект будет закрыт и поэтому не видела смысла продолжать.

Другой причиной могут быть санкции со стороны США. Компания Apple постепенно переносит производство iPhone в Индию, чтобы уменьшить зависимость от Китая на случай начала войны и углубления санкций. Поэтому такой шаг выглядит вполне логичным: лучше заранее сменить подрядчика, чем в спешке реагировать на внезапные изменения, которые приведут к финансовым потерям и задержкам производства.

Хотя BYD до сих пор не попадала под прямые санкции, она все равно находится в поле зрения правительств. Компания является одной из крупнейших китайских производителей машин, которые присутствуют на рынках Европы и США. Недавно там, а также в Канаде, ввели дополнительные налоги на ввоз китайских электромобилей, и BYD является одной из компаний, которые вынуждены платить. Нет никаких гарантий, что в будущем против нее не будут введены прямые санкции – например, запрет финансовых операций или запрет ввоза товаров.

Понимая, что ситуация с торговой войной между США и Китаем ухудшается, Apple могла принять решение о прекращении партнерства. Так ли это, мы вряд ли узнаем в ближайшее время, поскольку "яблочная" компания не комментирует никаких слухов. Она даже не анонсировала свой автомобиль, поэтому официально его не существует и он якобы не разрабатывался. Все, что мы до сих пор знали, происходило от слухов и сливов информации.

Отчет Гурмана утверждает, что Apple заинтересовалась компанией BYD, когда инженеры последней продемонстрировали руководству технологию Blade. Это новая литиево-железо-фосфатная батарея, разработана для электромобилей и известна своей безопасностью, долговечностью и увеличенным сроком службы. Система Blade оказалась успешной в Китае, поэтому американский производитель захотел эту технологию и себе.