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"Проєкт Титан" – це десятирічні спроби Apple створити безпілотний електромобіль, які так і не увінчалися успіхом. Компанія вклала приблизно 10 мільярдів доларів у розробку, але врешті викинула все на смітник. Однією з частин цих зусиль стала співпраця з китайським автовиробником BYD, який також відомий своїми акумуляторами, йдеться в статті Bloomberg.

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Як повідомляється, компанії створювали спеціальну батарею, призначену конкретно для безпілотного автомобіля. Судячи з усього, це партнерство було припинено ще до скасування Project Titan, але звіт не дає відповіді про причини такого кроку.

Одним із варіантів може бути розуміння Apple безперспективності цієї співпраці. Можливо, компанія давно знала, що проєкт буде закрито й тому не бачила сенсу продовжувати.

Іншою причиною можуть бути санкції з боку США. Компанія Apple поступово переносить виробництво iPhone в Індію, щоб зменшити залежність від Китаю на випадок початку війни і поглиблення санкцій. Тож такий крок виглядає цілком логічним: краще заздалегідь змінити підрядника, ніж поспіхом реагувати на раптові зміни, які призведуть до фінансових втрат і затримок виробництва.

Хоча BYD досі не потрапляла під прямі санкції, вона все одно перебуває в полі зору урядів. Компанія є однією з найбільших китайських виробників машин, які присутні на ринках Європи та США. Нещодавно там, а також у Канаді, запровадили додаткові податки на ввезення китайських електромобілів, і BYD є однією з компаній, які змушені платити. Немає жодних гарантій, що в майбутньому проти неї не будуть введені прямі санкції – наприклад, заборона фінансових операцій чи заборона ввезення товарів.

Розуміючи, що ситуація з торгівельною війною мід США та Китаєм погіршується, Apple могла прийняти рішення про припинення партнерства. Чи так це, ми навряд чи дізнаємось найближчим часом, оскільки "яблучна" компанія не коментує жодних чуток. Вона навіть не анонсувала свій автомобіль, тому офіційно його не існує і він нібито не розроблявся. Все, що ми досі знали, походило від чуток і зливів інформації.

Звіт Гурмана стверджує, що Apple зацікавилася компанією BYD, коли інженери останньої продемонстрували керівництву технологію Blade. Це нова літієво-залізо-фосфатна батарея, розроблена для електромобілів і відома своєю безпекою, довговічністю та збільшеним терміном служби. Система Blade виявилася успішною в Китаї, тож американський виробник захотів цю технологію й собі.