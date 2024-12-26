Почему Apple не хочет делать собственную поисковую систему

В 2022 году мы узнали, что Google платит по 20 миллиардов долларов ежегодно за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Это, вероятно, одна из причин того, почему "яблочная" компания не разрабатывает свой поисковик, ведь тогда она потеряет огромный источник дохода. Однако Эдди Кью не упомянул об этом моменте, поскольку эта взаимовыгодная сделка находится под пристальным вниманием регуляторов. Министерство юстиции США буквально мечтает разрушить монополию Google в поисковой индустрии, поэтому ищет, за что бы зацепиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors. В этом году, в августе, суд уже выносил решение о том, что эта договоренность нарушает антимонопольное законодательство.

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В новом судебном заявлении Эдди Кью, старший вице-президент Apple по вопросам сервисов изложил несколько других моментов. Он говорит, что суд фактически заставляет Apple "разработать собственную поисковую систему или выйти на рынок поисковой текстовой рекламы", чтобы конкурировать с доминированием Google. Но, по его мнению, это не будет иметь результата. Вот несколько причин:

Во-первых, Apple сосредоточена на "других сферах роста". Разработка поисковой системы потребовала бы перераспределения инвестиций и перевода работников с других направлений , а сам проект стоил бы миллиарды долларов, требуя много лет работы.

, а сам проект стоил бы миллиарды долларов, требуя много лет работы. Во-вторых, рынок поиска сейчас быстро развивается благодаря недавним разработкам в области искусственного интеллекта. "Это делает экономически рискованным выделение огромных ресурсов, которые были бы необходимы для создания поисковой системы", – говорит Кью. Компания может провалиться, если не сможет оправдать ожидания пользователей в условиях, когда такие компании, как Google, OpenAI и Microsoft уже предлагают свои поисковики годами. Поэтому это может стать пустой тратой денег. Риск слишком высок, а людям вряд ли нужна новая поисковая система именно сейчас .

. Наконец, Эдди Кью говорит о том, что жизнеспособная поисковая система требовала бы создания платформы для продажи таргетированной рекламы, что не является основным бизнесом Apple. "Apple не имеет достаточного количества специализированных специалистов и значительной операционной инфраструктуры, необходимой для создания и ведения успешного бизнеса по продаже поисковой рекламы. Хотя Apple занимается некоторыми нишевыми видами рекламы, например, на платформе App Store, поисковая реклама отличается от других и находится вне основной специализации Apple. Построение бизнеса поисковой рекламы также должно быть сбалансировано с давними обязательствами Apple в отношении конфиденциальности", – добавил вице-президент. Таким образом компании придется пожертвовать вопросами конфиденциальности и начать собирать больше данных пользователей для таргетинга на них рекламы. Она не готова на такие шаги, поскольку годами приобретала себе репутацию бренда, который заботится о приватности и безопасности.

Стоит отметить, что в прошлом, как выяснили журналисты, Microsoft шесть раз пыталась продать свою поисковую систему Bing компании Apple, но предложения были отклонены из-за низкого качества поиска по сравнению с продуктом Google. Если бы продажа таки состоялась, то Apple пришлось бы серьезно дорабатывать сервис, но сейчас количество правок, которые нужно было бы внести, выглядит настолько гигантской, что это означало бы фактически начать работу с нуля, поскольку даже сама Microsoft ранее признавалась, что перестала обновлять свой поисковик еще в начале его существования. Таким образом он, судя по всему, не имеет всех тех продвинутых алгоритмов, которые на протяжении последних 20 лет постепенно добавлял Google.