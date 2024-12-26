Чому Apple не хоче робити власну пошукову систему

У 2022 році ми дізналися, що Google платить по 20 мільярдів доларів щороку за те, щоб лишатися пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple. Це, ймовірно, одна з причин того, чому "яблучна" компанія не розробляє свій пошуковик, адже тоді вона втратить величезне джерело доходу. Однак Едді К'ю не згадав про цей момент, оскільки ця взаємовигідна угода перебуває під пильною увагою регуляторів. Міністерство юстиції США буквально мріє зруйнувати монополію Google у пошуковій індустрії, тож шукає, за що б зачепитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors. Сього року, у серпні, суд уже виносив рішення про те, що ця домовленість порушує антимонопольне законодавство.

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У новій судовій заяві Едді К'ю, старший віцепрезидент Apple з питань сервісів виклав кілька інших моментів. Він каже, що суд фактично змушує Apple "розробити власну пошукову систему або вийти на ринок пошукової текстової реклами", щоб конкурувати з домінуванням Google. Але, на його думку, це не матиме результату. Ось кілька причин:

По-перше, Apple зосереджена на "інших сферах зростання". Розробка пошукової системи вимагала б перерозподілу інвестицій і переведення працівників з інших напрямків , а сам проєкт коштував би мільярди доларів, потребуючи багато років роботи.

, а сам проєкт коштував би мільярди доларів, потребуючи багато років роботи. По-друге, ринок пошуку зараз швидко розвивається завдяки нещодавнім розробкам у галузі штучного інтелекту. "Це робить економічно ризикованим виділення величезних ресурсів, які були б необхідні для створення пошукової системи", – каже К'ю. Компанія може провалитися, якщо не зможе виправдати очікування користувачів в умовах, коли такі компанії, як Google, OpenAI та Microsoft уже пропонують свої пошуковики роками. Тож це може стати марною тратою грошей. Ризик занадто високий, а людям навряд чи потрібна нова пошукова система саме зараз .

. Нарешті, Едді К'ю говорить про те, що життєздатна пошукова система вимагала б створення платформи для продажу таргетованої реклами, що не є основним бізнесом Apple. "Apple не має достатньої кількості спеціалізованих фахівців і значної операційної інфраструктури, необхідної для створення і ведення успішного бізнесу з продажу пошукової реклами. Хоча Apple займається деякими нішевими видами реклами, наприклад, на платформі App Store, пошукова реклама відрізняється від інших і знаходиться поза межами основної спеціалізації Apple. Побудова бізнесу пошукової реклами також повинна бути збалансована з давніми зобов'язаннями Apple щодо конфіденційності", – додав віцепрезидент. Таким чином компанії доведеться пожертвувати питаннями конфіденційності й почати збирати більше даних користувачів для націлювання на них реклами. Вона не готова на такі кроки, оскільки роками здобувала собі репутацію бренду, який дбає про приватність і безпеку.

Варто зазначити, що у минулому, як з'ясували журналісти, Microsoft шість разів намагалася продати свою пошукову систему Bing компанії Apple, але пропозиції були відхилені через низьку якість пошуку в порівнянні з продуктом Google. Якби продаж таки відбувся, то Apple довелося б серйозно допрацьовувати сервіс, але наразі кількість правок, які потрібно було би внести, виглядає настільки гігантською, що це означало би фактично почати роботу з нуля, оскільки навіть сама Microsoft раніше зізнавалася, що перестала оновлювати свій пошуковик ще на початку його існування. Таким чином він, судячи з усього, не має всіх тих просунутих алгоритмів, які протягом останніх 20 років поступово додавав Google.