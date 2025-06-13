Обновление Siri официально перенесли

Apple подтвердила, что искусственный интеллект Siri не получит анонсированных обновлений до 2026 года. Хотя ранее компания указывала размытый временной промежуток – "в следующем году", что оставляло пространство для интерпретаций, новое интервью с топ-менеджерами окончательно расставило все по местам, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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В марте Apple впервые отложила обновления Siri, которые сначала должны были появиться в iOS 18. Тогда прозвучала фраза: "Мы ожидаем, что они появятся в следующем году". Подобную размытую формулу компания повторила и на нынешней презентации WWDC. Крейг Федериги, комментируя "персонализированную" Siri, снова отметил, что больше информации предоставят в "следующем году".

Больше всего конкретики прозвучало в интервью для Tom's Guide, где журналист Марк Спунауэр дважды уточнял, стоит ли ждать Siri только в 2026 году. После первого вопроса Федериги начал объяснять причины задержки, однако не дал прямого ответа. Второй раз вопрос переадресовали Грегу Джосвиаку, который четко ответил: "Да, мы так и сказали".

Поэтому пользователям не стоит ждать новую Siri ни осенью с выходом iOS 26, ни в первых ее обновлениях – 26.1 или 26.2. Самым реалистичным выглядит вариант весеннего релиза – возможно, в iOS 26.4. Однако это также может произойти и в iOS 27 осенью следующего года.

Что Apple задумала для Siri

Apple готовит масштабное обновление для своего голосового ассистента Siri на основе системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Хотя некоторые функции уже внедряются, выпуск самых ожидаемых возможностей, связанных с персонализацией, так и не состоялся.

Обновленная Siri, анонсирована еще на конференции WWDC 2024, должна стать значительным шагом вперед для виртуального ассистента Apple, однако компания очень быстро после первого объявления заявила, что работа над ключевыми функциями требует больше времени для достижения высоких стандартов качества.

Наиболее амбициозные обновления, которые были перенесены на 2026 год, включают:

Персональный контекст . Siri сможет понимать и отслеживать информацию пользователя в электронных письмах, сообщениях, файлах и фотографиях, чтобы эффективнее находить нужные данные. Ассистент также будет изучать ваши привычки и предпочтения для более быстрого выполнения задач.

. Siri сможет понимать и отслеживать информацию пользователя в электронных письмах, сообщениях, файлах и фотографиях, чтобы эффективнее находить нужные данные. Ассистент также будет изучать ваши привычки и предпочтения для более быстрого выполнения задач. Понимание экранного контекста . Обновленный ассистент сможет распознавать, что отображается на экране устройства, и выполнять соответствующие действия. Например, если пользователь получил адрес в сообщении, он сможет сказать Siri: "Добавь этот адрес в карточку контакта", и ассистент выполнит команду.

. Обновленный ассистент сможет распознавать, что отображается на экране устройства, и выполнять соответствующие действия. Например, если пользователь получил адрес в сообщении, он сможет сказать Siri: "Добавь этот адрес в карточку контакта", и ассистент выполнит команду. Более глубокая интеграция с приложениями. Siri сможет выполнять сложные действия, охватывающие несколько приложений. Например, можно будет попросить найти рекомендации книг, упомянутые в письмах, и отправить их определенному контакту, или сгенерировать изображение, сохранить его в галерее, а затем отправить в мессенджере.

Все это, как ожидается, будет работать на основе ChatGPT от OpenAI. Ходили также слухи, что компания может сделать несколько интеграций – кроме ChatGPT может быть встроено Gemini от Google или другие модели. В таком случае мы, вероятно, получим возможность выбирать, или же система сама будет делать это, адресуя ваши запросы в ту модель, которая теоретически может справиться с этим лучше всего.

Причиной задержки стали проблемы с качеством работы во время тестирования и необходимость перехода на более мощную базовую архитектуру для обеспечения стабильной работы новых функций.