Оновлення Siri офіційно перенесли

Apple підтвердила, що штучний інтелект Siri не отримає анонсованих оновлень до 2026 року. Хоча раніше компанія вказувала розмитий часовий проміжок – "наступного року", що залишало простір для інтерпретацій, нове інтерв’ю з топменеджерами остаточно розставило все по місцях, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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У березні Apple вперше відклала оновлення Siri, які спочатку мали з’явитися в iOS 18. Тоді прозвучала фраза: "Ми очікуємо, що вони з’являться в наступному році". Подібну розмиту формулу компанія повторила й на цьогорічній презентації WWDC. Крейг Федерігі, коментуючи "персоналізовану" Siri, знову зазначив, що більше інформації нададуть у "наступному році".

Найбільше конкретики прозвучало в інтерв’ю для Tom’s Guide, де журналіст Марк Спунауер двічі уточнював, чи варто чекати Siri лише у 2026 році. Після першого запитання Федерігі почав пояснювати причини затримки, однак не дав прямої відповіді. Вдруге питання переадресували Грегу Джосвіаку, який чітко відповів: "Так, ми так і сказали".

Тож користувачам не варто чекати нову Siri ані восени з виходом iOS 26, ані в перших її оновленнях – 26.1 чи 26.2. Найреалістичнішим виглядає варіант весняного релізу – можливо, в iOS 26.4. Однак це також може відбутись і в iOS 27 восени наступного року.

Що Apple задумала для Siri

Apple готує масштабне оновлення для свого голосового асистента Siri на основі системи штучного інтелекту Apple Intelligence. Хоча деякі функції вже впроваджуються, випуск найочікуваніших можливостей, пов'язаних із персоналізацією, так і не відбувся.

Оновлена Siri, анонсована ще на конференції WWDC 2024, має стати значним кроком уперед для віртуального асистента Apple, однак компанія дуже швидко після першого оголошення заявила, що робота над ключовими функціями потребує більше часу для досягнення високих стандартів якості.

Найбільш амбітні оновлення, які були перенесені на 2026 рік, включають:

Персональний контекст . Siri зможе розуміти та відстежувати інформацію користувача в електронних листах, повідомленнях, файлах та фотографіях, щоб ефективніше знаходити потрібні дані. Асистент також вивчатиме ваші звички та вподобання для швидшого виконання завдань.

. Siri зможе розуміти та відстежувати інформацію користувача в електронних листах, повідомленнях, файлах та фотографіях, щоб ефективніше знаходити потрібні дані. Асистент також вивчатиме ваші звички та вподобання для швидшого виконання завдань. Розуміння екранного контексту . Оновлений асистент зможе розпізнавати, що відображається на екрані пристрою, і виконувати відповідні дії. Наприклад, якщо користувач отримав адресу в повідомленні, він зможе сказати Siri: "Додай цю адресу до картки контакту", і асистент виконає команду.

. Оновлений асистент зможе розпізнавати, що відображається на екрані пристрою, і виконувати відповідні дії. Наприклад, якщо користувач отримав адресу в повідомленні, він зможе сказати Siri: "Додай цю адресу до картки контакту", і асистент виконає команду. Глибша інтеграція з додатками. Siri зможе виконувати складні дії, що охоплюють кілька додатків. Наприклад, можна буде попросити знайти рекомендації книг, згадані в листах, і надіслати їх певному контакту, або згенерувати зображення, зберегти його в галереї, а потім відправити в месенджері.

Все це, як очікується, працюватиме на основі ChatGPT від OpenAI. Ходили також чутки, що компанія може зробити кілька інтеграцій – крім ChatGPT може бути вбудовано Gemini від Google або інші моделі. В такому разі ми, ймовірно, отримаємо можливість вибирати, або ж система сама робитиме це, адресуючи ваші запити в ту модель, яка теоретично може справитися з цим найкраще.

Причиною затримки стали проблеми з якістю роботи під час тестування та необхідність переходу на більш потужну базову архітектуру для забезпечення стабільної роботи нових функцій.