Хоча Apple активно демонструвала нові можливості штучного інтелекту, зокрема в перекладі повідомлень, відеодзвінках і телефонних розмовах, про Siri майже не йшлося, інформує 24 Канал. Найбільша згадка – це пояснення, що обіцяні раніше функції ще не готові.

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Apple стисло зазначила, що Siri стала "природнішою та кориснішою", однак більш персоналізовані функції, про які компанія говорила ще на минулорічному WWDC, все ще перебувають у розробці.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб зробити Siri більш персоналізованою. Це потребує більше часу, щоб відповідати нашим стандартам якості,

– заявив Крейг Федеріґі, старший віцепрезидент Apple з програмного забезпечення.

Мовчання навколо Siri виглядає дедалі дивнішим

Apple вже не перший рік критикують за те, що вона відстає в гонці генеративного ШІ від OpenAI, Google чи Anthropic. Її штучний інтелект майже не згадується серед топових рішень для "просунутих" користувачів, а Siri так і не стала повноцінним конкурентом новим AI-агентам.

Особливо контрастно мовчання Apple виглядало на тлі агресивного просування конкурентів.

Google, наприклад, нещодавно відкрив безкоштовний доступ до функції Gemini, яка дозволяє Android-користувачам отримувати відповіді на зображення на екрані.

OpenAI, тим часом додає все більше раніше платних функцій в безкоштовну версію ChatGPT.

Microsoft своєю чергою представила в Windows 11 можливість отримувати AI-підказки прямо у Провіднику файлів – наприклад, розмити частину фото чи швидко згенерувати резюме документа.

Тим часом Apple натрапила на труднощі з Apple Intelligence – після запуску деякі функції довелося обмежити. Зокрема, через скарги на некоректні підсумки новин у сповіщеннях, компанія тимчасово відключила цю функцію для деяких категорій додатків.

Apple фокусується на практичних, але дрібних оновленнях

Водночас слід зауважити, що Apple дотримується власного підходу щодо роботи та впровадженням функцій на базі штучного інтелекту. Вона обрала більш практичний підхід і намагається реалізувати справді корисні та прикладні функції, які покращать взаємодію користувача з пристроєм.

На цьогорічній презентації Apple зробила ставку на низку прикладних змін, більшість із яких працюють завдяки Apple Intelligence і частково ChatGPT. Наприклад, функція Image Playground дозволяє перетворити фото друга в стилізований витвір мистецтва. Усі ці інструменти використовують OpenAI.

Компанія також відкрила розробникам доступ до власної локальної мовної моделі, а користувачі тепер можуть перекладати мовлення у FaceTime, дзвінках та повідомленнях у режимі реального часу.

Візуальні можливості теж отримали розвиток – Apple продемонструвала функцію, що дозволяє "бачити й діяти" у будь-якому додатку: можна поставити запитання ChatGPT про те, що видно на екрані, або знайти схожі товари в Google, Etsy та інших сервісах.

Надії на підтримку Gemini поки не виправдалися

Частина користувачів очікувала, що цього року Apple розширить перелік AI-сервісів на iOS, зокрема дозволить Siri працювати з Gemini від Google для складних запитів. Проте цього не сталося.

Ще минулого червня Крейг Федеріґі висловив сподівання, що користувачі Apple Intelligence зможуть обирати модель ШІ, яку хочуть використовувати – зокрема згадав і Gemini.

У лютому в бекенді Apple виявили ознаки потенційної інтеграції з цією платформою. А в квітні, під час судового процесу Google щодо монополії у пошуку, Сундар Пічаї підтвердив плани підписати угоду з Apple до середини 2025 року та розгорнути інтеграцію до кінця року. Але поки що всі лише чекають.