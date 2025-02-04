Корпус Zenbook A14 проходил жесткие лабораторные испытания, в частности тесты на царапины, удары и износостойкость, сообщает 24 Канал. Поверхность выдерживает 18 000 циклов натирания, а устройство сохраняет первоначальный вид даже после падения с 50 см.

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Благодаря использованию Snapdragon X и 70-ваттной батареи, ноутбук может работать до 32 часов без подзарядки. Для эффективного охлаждения предусмотрена система с двумя вентиляторами и тепловой трубкой, что поддерживает бесшумный режим Whisper Mode.

Важно! Редакция Техно уже тестирует и изучает ASUS Zenbook A14, чтобы в самое ближайшее время поделиться с вами обзором функций и возможностей устройства.



Готовим обзор ASUS Zenbook A14 / Фото 24 Канал

Искусственный интеллект и передовые технологии

Zenbook A14 оснащен NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS) для AI-оптимизации, что улучшает производительность в многозадачном режиме. Технологии Windows Phone Link и Snapdragon Seamless обеспечивают удобную интеграцию ноутбука со смартфонами Android и iOS.

За безопасность отвечает чип Microsoft Pluton, а также функциями Adaptive Lock и Adaptive Dimming, что автоматически блокируют устройство при отсутствии пользователя.

Эргономика и мультимедиа

Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем (Full HD, NanoEdge), который отличается глубокими цветами и контрастностью. Аудиосистема с Snapdragon Sound обеспечивает качественный звук высокого разрешения (24 бита, 192 кГц) и шумоподавление во время звонков.

Удобство использования дополняет большой тачпад, клавиатура с оптимальным ходом (1,3 мм) и набор портов, что не требует адаптеров.

Технические характеристики

ASUS Zenbook A14 (UX3407) Процессор Snapdragon X Elite Snapdragon X Дисплей OLED-дисплей, 14", Full HD (1920 x 1200), соотношение сторон 16:10, пиковая яркость HDR 600 кд/м2, 100% DCI-P3, 1 000 000:1, VESA DisplayHDR True Black 600, 1,07 млрд цветов, на 70% меньше вредного синего света, сертификация TÜV Rheinland и SGS, соотношение экрана к корпусу 90% Операционная система Windows 11 Home / Pro Графика Qualcomm Adreno Оперативная память До 32 ГБ, LPDDR5x 8533 МГц LPDDR5x 8533 МГц Накопители SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0 Интерфейсы До Wi-Fi 7 (802.11be) До Bluetooth 5.4 Камера AI Camera с ИК-сенсором, Full HD, ACS Порты 2 x USB4 (поддержка DisplayPort и Power Delivery) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1, TMDS 1 x аудиовыход Тачпад большой тачпад с поддержкой интеллектуальных жестов Звук 2 динамика, суперлинейные суперлинейные Интеллектуальный усилитель, сертификация Dolby Atmos сертификация Dolby Atmos Аккумулятор 70 Вт-ч Блок питания Блок питания 65 Вт Вых: 5–20 В, 65 Вт Вход: 100–240 В переменного. тока, 50/60 Гц, универсальный Размеры 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 см Масса 0,98 кг

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Цена и доступность

ASUS Zenbook A14 (UX3407) уже доступен в Украине по цене 72 499 гривен в конфигурации с Snapdragon X Elite, 32 ГБ LPDDR5X и 1 ТБ SSD.