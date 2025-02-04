Корпус Zenbook A14 проходив жорсткі лабораторні випробування, зокрема тести на подряпини, удари та зносостійкість, повідомляє 24 Канал. Поверхня витримує 18 000 циклів натирання, а пристрій зберігає первісний вигляд навіть після падіння з 50 см.
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Завдяки використанню Snapdragon X та 70-ватної батареї, ноутбук може працювати до 32 годин без підзарядки. Для ефективного охолодження передбачена система з двома вентиляторами та тепловою трубкою, що підтримує безшумний режим Whisper Mode.
Готуємо огляд ASUS Zenbook A14 / Фото 24 Канал
Штучний інтелект і передові технології
Zenbook A14 оснащений NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS) для AI-оптимізації, що покращує продуктивність у багатозадачному режимі. Технології Windows Phone Link і Snapdragon Seamless забезпечують зручну інтеграцію ноутбука зі смартфонами Android та iOS.
За безпеку відповідає чип Microsoft Pluton, а також функціями Adaptive Lock і Adaptive Dimming, що автоматично блокують пристрій при відсутності користувача.
Ергономіка та мультимедіа
Ноутбук оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм (Full HD, NanoEdge), який відзначається глибокими кольорами та контрастністю. Аудіосистема з Snapdragon Sound забезпечує якісний звук високої роздільної здатності (24 біти, 192 кГц) та шумозаглушення під час дзвінків.
Зручність використання доповнює великий тачпад, клавіатура з оптимальним ходом (1,3 мм) та набір портів, що не потребує адаптерів.
Технічні характеристики
|
ASUS Zenbook A14 (UX3407)
|
Процесор
|
Snapdragon X Elite
Snapdragon X
|
Дисплей
|
OLED-дисплей, 14", Full HD (1920 x 1200), співвідношення сторін 16:10, пікова яскравість HDR 600 кд/м2, 100% DCI-P3, 1 000 000:1, VESA DisplayHDR True Black 600, 1,07 млрд кольорів, на 70% менше шкідливого синього світла, сертифікація TÜV Rheinland і SGS, співвідношення екрана до корпусу 90%
|
Операційна система
|
Windows 11 Home / Pro
|
Графіка
|
Qualcomm Adreno
|
Оперативна пам’ять
|
До 32 ГБ, LPDDR5x 8533 МГц
|
Накопичувачі
|
SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0
|
Інтерфейси
|
До Wi-Fi 7 (802.11be)
До Bluetooth 5.4
|
Камера
|
AI Camera з ІЧ-сенсором, Full HD, ACS
|
Порти
|
2 x USB4 (підтримка DisplayPort і Power Delivery)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI 2.1, TMDS
1 x аудіовихід
|
Тачпад
|
великий тачпад з підтримкою інтелектуальних жестів
|
Звук
|
2 динаміки, суперлінійні
Інтелектуальний підсилювач, сертифікація Dolby Atmos
|
Акумулятор
|
70 Вт·год
|
Блок живлення
|
Блок живлення 65 Вт
Вихід: 5–20 В, 65 Вт
Вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний
|
Розміри
|
31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 см
|
Маса
|
0,98 кг
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Ціна і доступність
ASUS Zenbook A14 (UX3407) вже доступний в Україні за ціною 72 499 гривень у конфігурації з Snapdragon X Elite, 32 ГБ LPDDR5X та 1 ТБ SSD.