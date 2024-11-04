Бельгия и Франция создали совместную следственную группу для расследования по делу Telegram

Бельгийские и французские судебные органы объединили усилия для расследования по делу популярного мессенджера Telegram. Утверждается, что мессенджер использовался для незаконной деятельности, в частности, торговли оружием.

Это сотрудничество, инициированное в 2020 году бельгийскими властями и недавно расширенное до совместной следственной группы, подтвердил Эрик Вандерсипт, представитель Федеральной прокуратуры Бельгии, сообщает 24 канал со ссылкой на De Standaard.

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По словам Вандерсипта, причастность Telegram к преступной деятельности становится все более очевидной.

Почти в каждом расследовании, скажем, незаконной торговли оружием, подозреваемые используют Telegram,

– объяснил он.

До этого заявления общественности было неизвестно, что Федеральная прокуратура Бельгии проводит расследование в отношении Telegram.

Недавний запуск аналогичного расследования во Франции побудил обе страны объединить усилия с целью упорядочения обмена данными и более эффективной координации действий.

Telegram под прицелом

Повышенное внимание к Telegram связано с недавним задержанием основателя платформы Павла Дурова, во Франции в конце августа.

Вскоре после этого Дурову были предъявлены обвинения в различных правонарушениях, включая соучастие в деятельности организованной преступной группировки, управление онлайн-платформой для незаконных транзакций и невыполнение информационных запросов органов власти.

Несмотря на то, что Дуров был освобожден из-под стражи, он остается под судебным надзором во Франции.

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В ответ на эти действия Дуров публично обратился к позиции Telegram по прозрачности данных, заявив, что с 2018 года приложение раскрывает IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил органам власти на юридически обоснованные запросы. Однако на практике мессенджер часто отказывался сотрудничать с полицией, что резко изменилось после задержания его руководителя.