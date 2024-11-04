Цю співпрацю, ініційовану у 2020 році бельгійською владою і нещодавно розширену до спільної слідчої групи, підтвердив Ерік Вандерсіпт, представник Федеральної прокуратури Бельгії, повідомляє 24 канал з посиланням на De Standaard.

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За словами Вандерсіпта, причетність Telegram до злочинної діяльності стає все більш очевидною.

Майже в кожному розслідуванні, скажімо, незаконної торгівлі зброєю, підозрювані використовують Telegram,

– пояснив він.

До цієї заяви громадськості було невідомо, що Федеральна прокуратура Бельгії проводить розслідування щодо Telegram.

Нещодавній запуск аналогічного розслідування у Франції спонукав обидві країни об'єднати зусилля з метою впорядкування обміну даними та більш ефективної координації дій.

Telegram під прицілом

Підвищена увага до Telegram пов'язана з нещодавніми затриманням засновника платформи Павла Дурова, у Франції наприкінці серпня.

Незабаром після цього Дурову були пред'явлені звинувачення в різних правопорушеннях, включаючи співучасть у діяльності організованого злочинного угруповання, управління онлайн-платформою для незаконних транзакцій і невиконання інформаційних запитів органів влади.

Попри те, що Дуров був звільнений з-під варти, він залишається під судовим наглядом у Франції.

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У відповідь на ці дії Дуров публічно звернувся до позиції Telegram щодо прозорості даних, заявивши, що з 2018 року застосунок розкриває IP-адреси та номери телефонів порушників правил органам влади на юридично обґрунтовані запити. Однак на практиці месенджер часто відмовлявся співпрацювати з поліцією, що різко змінилося після затримання його очільника.