Смотрите как зонд Blue Ghost компании Firefly впервые бурит поверхность Луны

В то время как аппарат Athena компании Intuitive Machines быстро погиб, неуклюже споткнувшись и перевернувшись на бок, космический зонд Blue Ghost компании Firefly Aerospace, который приземлился всего несколькими днями ранее, успешно начал исследование Луны. Он прислал видео, на котором виден процесс бурения поверхности.

Бурение началось

Аппарат Blue Ghost некогда украинской компании Firefly, которую Соединенные штаты отобрали у ее основателя Максима Полякова, находится на Луне чуть больше недели, исследуя поверхность спутника на наличие следов воды и других ресурсов. Новое видео впервые демонстрирует работу его инструментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный пресс-релиз.

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Firefly Aerospace опубликовала короткий 30-секундный ролик о том, как Blue Ghost бурит поверхность Луны. На кадрах видно, как инструмент Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidness (LISTER) работает, углубляясь в Луну, тогда как кусочки ее недр улетают в стороны и приземляются на поверхность.

Процесс бурения поверхности Луны: видео

LISTER – это пневматический бур, работающий с помощью газа. Он разработан Техасским технологическим университетом и компанией Honeybee Robotics и может также измерять температуру и поток тепла из недр Луны. Инструмент начал исследовать поверхность вскоре после посадки.

Firefly's Blue Ghost приземлился на поверхность Луны в воскресенье, 2 марта. Аппарат сел в точке под названием Маре Кризиум, большом месте столкновения, которое впоследствии было заполнено базальтовой лавой. Космический аппарат снял историческое видео посадки на спутник, а также уже успел передать немало снимков и данных.