Boeing

Компания Boeing дистанцировалась от OceanGate, когда ее инженер-технолог Марк Негли заявил, что его работодателя просили лишь о консультации во время исследований, чтобы определить возможность использования корпуса из углеродного волокна. Но на этом участие вроде бы ограничилось, пишет Futurism.

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Напомним, этот материал, который OceanGate якобы купила у Boeing и впоследствии покрыла им корпус субмарины, имел завершенный срок годности, но глава компании Стоктон Раш проигнорировал этот факт и решил все-таки использовать волокно.

Сразу после катастрофы, которая убила пятерых пассажиров, включая самого Раша, журналист Travel Weekly Арни Вайсманн опубликовал серию материалов, в которых рассказал о беседе с гендиректором компании. Это было фактически первое сообщение о том, что "Титан" использовал углеродное волокно, срок годности которого давно истек.

Меня беспокоило только одно: он сказал, что приобрел углеродное волокно, из которого сделан "Титан", с большой скидкой у компании "Боинг", поскольку срок его пригодности для использования в самолетах истек. Я спросил его, или это не проблема. Он ответил, что эти даты были установлены гораздо раньше, чем должны были быть, и что Boeing и даже NASA участвовали в разработке и испытаниях "Титана",

– пишет Вайсманн.

Хотя Стоктон Раш публично говорил о своих связях с Boeing, сама аэрокосмическая компания это отрицала в 2023 году. Раш хвастался, что покупал просроченное углеродное волокно у производителя авиалайнеров по сниженной цене, но сразу после катастрофы в Boeing заявили, что не имеют никаких записей об этой продаже. OceanGate также рекламировала Titan как такой, что строится с помощью Boeing и NASA, чтобы сделать обеспечить ему соответствующую положительную репутацию безопасного судна.

По новым показаниям представителя Boeing, аэрокосмическая компания не участвовала в испытаниях материалов. Она также не производила деталей для OceanGate и не давала советов относительно того, какой тип углеродного волокна следует использовать в его корпусе.

Вместо этого все те ограниченные советы, которые Boeing таки предоставил, Стоктон Раш решил проигнорировать.

Среди них, например, была необходимая толщина корпуса. OceanGate решила использовать пятидюймовую толщину, тогда как предыдущие рекомендации предлагали использовать толщину от 7 до 12 дюймов.

Марк Негли также сказал, что Раш проигнорировал рекомендацию о еще одном дополнительном слое покрытия под углом 45 градусов для укрепления корпуса.

После этого компания Boeing больше не работала с OceanGate.

Я не знаю [почему]. Думаю, возможно, мы были слишком дорогими,

– сказал Негли в интервью

Стоктон Раш проигнорировал немало предупреждений, пренебрегая безопасностью ради удешевления. Он также не учитывал неудачи, которых испытывали сначала предшественник "Титана" в 2016 году, а затем и сам "Титан" буквально за несколько дней до катастрофы.

Субмарина использовала дешевый джойстик для управления, который был выпущен много лет назад, а вместо современной автоматической системы навигации координаты записывались вручную сначала на бумаге, а затем вводились в таблицу Excel. Мы не знаем полного списка всего, на чем сэкономил Раш и его компания, чтобы лодка и поездки на ней не стоили бешеных денег. Но, судя по результату, лучше бы цена была высокой, чем безопасность оказалась низкой.

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NASA

Следующим в списке было аэрокосмическое агентство NASA, которое уже упоминалось выше. Во время тех же слушаний его представитель заявил, что организация также не была причастна к проектированию подводной лодки, как об этом утверждал маркетинговый отдел OceanGate и Стоктон Раш.

Джастин Джексон, инженер-материаловед космического агентства, заявил, что из-за пандемии COVID-19 NASA отошло от широкой роли, которую изначально действительно планировало, а потому все ограничилось лишь дистанционными консультациями по макету подводного аппарата.

Джексон объяснил, что эти планы возникли еще в начале 2020 года, когда Раш обратился в агентство с просьбой построить композитный корпус для судна, которое должно было исследовать руины "Титаника". Был подписан контракт в соответствии с Соглашением о законе о возмещении космических расходов, но в конце концов NASA не смогло построить корпус из-за пандемии. Сотрудничество обеих организаций прекратилось в 2021 году из-за маркетинговых разногласий.

Джексон также добавил, что NASA отказало компании OceanGate в использовании упоминания агентства при продвижении своих услуг, но, как понятно, Раш проигнорировал и это.