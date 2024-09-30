Boeing

Компанія Boeing дистанціювалась від OceanGate, коли її інженер-технолог Марк Неглі заявив, що його роботодавця просили лише про консультацію під час досліджень, щоб визначити можливість використання корпусу з вуглецевого волокна. Але на цьому участь начебто обмежилася, пише Futurism.

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Нагадаємо, цей матеріал, який OceanGate нібито купила у Boeing і згодом покрила ним корпус субмарини, мав завершений термін придатності, але глава компанії Стоктон Раш проігнорував цей факт і вирішив все-таки використати волокно.

Відразу після катастрофи, яка вбила п'ятьох пасажирів, включаючи самого Раша, журналіст Travel Weekly Арні Вайсманн опублікував серію матеріалів, у яких розповів про бесіду з гендиректором компанії. Це було фактично перше повідомлення про те, що "Титан" використовував вуглецеве волокно, термін придатності якого давно закінчився.

Мене турбувало лише одне: він сказав, що придбав вуглецеве волокно, з якого зроблений "Титан", з великою знижкою у компанії "Боїнг", оскільки термін його придатності для використання в літаках закінчився. Я запитав його, чи це не проблема. Він відповів, що ці дати були встановлені набагато раніше, ніж мали бути, і що Boeing і навіть NASA брали участь у розробці та випробуваннях "Титана",

– пише Вайсманн.

Хоча Стоктон Раш публічно говорив про свої зв'язки з Boeing, сама аерокосмічна компанія це заперечувала у 2023 році. Раш хвалився, що купував прострочене вуглецеве волокно у виробника авіалайнерів за зниженою ціною, але відразу після катастрофи в Boeing заявили, що не мають жодних записів про цей продаж. OceanGate також рекламувала Titan як такий, що будується за допомогою Boeing і NASA, щоб зробити забезпечити йому відповідну позитивну репутацію безпечного судна.

За новими свідченнями представника Boeing, аерокосмічна компанія не брала участі у випробуваннях матеріалів. Вона також не виробляла деталей для OceanGate і не давала порад щодо того, який тип вуглецевого волокна слід використовувати в його корпусі.

Натомість всі ті обмежені поради, які Boeing таки надав, Стоктон Раш вирішив проігнорувати.

Серед них, наприклад, була необхідна товщина корпусу. OceanGate вирішила використовувати п'ятидюймову товщину, тоді як попередні рекомендації пропонували використовувати товщину від 7 до 12 дюймів.

Марк Неглі також сказав, що Раш проігнорував рекомендацію про ще один додатковий шар покриття під кутом 45 градусів для зміцнення корпусу.

Після цього компанія Boeing більше не працювала з OceanGate.

Я не знаю [чому]. Думаю, можливо, ми були занадто дорогими,

– сказав Неглі в інтерв'ю

Стоктон Раш проігнорував чимало попереджень, нехтуючи безпекою задля здешевлення. Він також не зважав на невдачі, яких зазнавали спочатку попередник "Титана" у 2016 році, а потім і сам "Титан" буквально за кілька днів до катастрофи.

Субмарина використовувала дешевий джойстик для керування, який був випущений багато років тому, а замість сучасної автоматичної системи навігації координати записувалися вручну спочатку на папері, а потім вводилися в таблицю Excel. Ми не знаємо повного списку всього, на чому зекономив Раш і його компанія, щоб човен і поїздки на ньому не коштували скажених грошей. Але, судячи з результату, краще б ціна була високою, ніж безпека виявилась низькою.

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NASA

Наступним у списку було аерокосмічне агентство NASA, яке вже згадувалося вище. Під час тих же слухань його представник заявив, що організація також не була причетна до проєктування підводного човна, як про це стверджував маркетинговий відділ OceanGate і Стоктон Раш.

Джастін Джексон, інженер-матеріалознавець космічного агентства, заявив, що через пандемію COVID-19 NASA відійшло від широкої ролі, яку спочатку дійсно планувало, а тому все обмежилося лише дистанційними консультаціями щодо макета підводного апарата.

Джексон пояснив, що ці плани виникли ще на початку 2020 року, коли Раш звернувся до агентства з проханням побудувати композитний корпус для судна, яке мало дослідити руїни "Титаніка". Було підписано контракт відповідно до Угоди про закон про відшкодування космічних витрат, але зрештою NASA не змогло побудувати корпус через пандемію. Співпраця обох організацій припинилася у 2021 році через маркетингові розбіжності.

Джексон також додав, що NASA відмовило компанії OceanGate у використанні згадки агентства при просуванні своїх послуг, але, як зрозуміло, Раш проігнорував і це.