Роберт Плейтер является настоящим ветераном Boston Dynamics, ведь он начал работать в ней еще в те времена, когда она была лишь небольшой лабораторией в Массачусетском технологическом институте (MIT), пишет The Verge.

Смотрите также На ощупь как человек: в Китае представили первого в мире реалистичного робота Moya

Чем запомнилось правление Роберта Плейтера?

Плейтер вспоминает, что нынешние достижения компании значительно превзошли его ожидания с периода работы в подвальной лаборатории MIT Media Lab. Именно при его руководстве компания трансформировалась из исследовательского центра в успешное коммерческое предприятие, сменив владельца с SoftBank на Hyundai Motor Group в 2021 году.

По словам вице-президента по маркетингу Николаса Ноэля, Плейтер превратил Boston Dynamics в мирового лидера мобильной робототехники. Сам экс-руководитель считает наиболее значимыми достижениями разработку роботов Spot, Stretch и Atlas.

Издание Automate получило комментарий от Boston Dynamics после того, как были обнародованы новости о его отставке.

Роберт Плейтер является иконой мировой индустрии робототехники, и вся команда Boston Dynamics желает выразить ему искреннюю благодарность за его лидерство. От самых первых дней прыгающих роботов, до первых в мире четвероногих, до ведущей роли во всей отрасли гуманоидной робототехники, Плейтер оставил свой след как пионер инноваций. Он превратил Boston Dynamics из небольшой научно-исследовательской лаборатории в успешный бизнес, который сейчас с гордостью называет себя мировым лидером в области мобильной робототехники. Мы будем очень скучать по нему, но надеемся, что он наслаждается заслуженным отдыхом. Спасибо, Роб.

Кстати, недавно The New Yourk Times сообщили о планах материнского концерна Hyundai начать использование человекоподобных роботов Atlas на своих автосборочных линиях уже в 2028 году.

Кто станет новым главой Boston Dynamics?

После того как Роберт Плейтер покинет свой пост в конце февраля 2026 года, временно исполнять обязанности генерального директора Boston Dynamics будет Аманда Макмастер (Amanda McMaster), которая сейчас является финансовым директором компании.

Как развивалась Boston Dynamics?

История Boston Dynamics началась в 1992 году, когда компания отделилась от Массачусетского технологического института (MIT). Свои первые шаги будущий лидер робототехники делал в подвальной лаборатории MIT Media Lab.

На начальных этапах разработки финансировались агентством DARPA, что позволило создать таких роботов, как BigDog. Однако настоящее мировое признание пришло к компании благодаря виральным видео в интернете, главными звездами которых стали человекоподобный робот Atlas, способный делать сальто назад, и четвероногий робот-пес Spot.

Ролик Boston Dynamics, который поразил всех – смотрите видео:

Как компания превратилась в коммерческое предприятие?

Долгое время разработки оставались чисто исследовательскими, но в июне 2020 года Boston Dynamics начала продавать модель Spot по цене 74 500 долларов США.

Работа предлагали бизнесу для патрулирования и инспекции складов, а также тестировали в различных сферах: от выпаса овец до помощи медикам во время пандемии. Несмотря на медийную популярность, компания в течение многих лет оставалась убыточной, теряя миллионы долларов ежегодно.

Изменения в структуре собственности также обозначили различные этапы развития:

определенное время стартап находился под опекой SoftBank,

в 2021 году его приобрел южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group.

Историческую для компании сделку в 1,1 миллиарда долларов США. Hyundai рассматривает роботов как будущее своих заводов и стремится доказать, что их разработки совершеннее конкурентов, в частности Optimus от Tesla.