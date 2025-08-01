Когда ждать затмение и почему его называют уникальным?

Полное солнечное затмение на самом деле ожидают 2 августа 2027 года. Оно привлекает внимание из-за своей исключительной продолжительности: Луна полностью закроет Солнце на 6 минут и 22 секунды. Это делает событие самым длинным полным затмением на суше в XXI веке. Для сравнения, затмение 8 апреля 2024 года, которое наблюдали в США, Мексике и Канаде, длилось 4 минуты 28 секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Это будет самая длинная полная фаза затмения с 1991 года, а следующее подобное по продолжительности ожидается только 16 июля 2114 года. Полоса полной темноты, которая на самом деле больше похожа на сумерки, будет необычно широкой – около 258 километров – и протянется на 15 227 километров через поверхность Земли.

Несмотря на значительную площадь покрытия (около 2,5 миллиона квадратных километров), это лишь малая часть от общей площади нашей планеты. Поэтому громкие заголовки о том, что весь мир погрузится во тьму, являются неточными.

Увидеть полное затмение можно будет на территории 11 стран:

Преимущественно в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а именно в Испании, Гибралтаре, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали.

Частичное затмение будет видно в большинстве стран Африки, Европы и Южной Азии.

Другие регионы, включая Северную Америку, этого явления не увидят.



Эта карта показывает, какой путь пройдет солнечное затмение 2 августа 2027 года / Изображение MapHub.net/Ксавьер М. Джубье

Что же мы имеем в итоге?

Солнечное затмение произойдет не 2 августа 2025 года, а 2 августа 2027 года.

Затмение не накроет всю планету. Часть землян увидит полное затмение, часть будет наслаждаться частичным, а большая часть вообще ничего не увидит.

Что такое солнечное затмение и как оно происходит?

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается непосредственно между Солнцем и Землей, временно закрывая солнечный свет для нас. В основе явления лежит выравнивание трех небесных тел на одной линии: Солнце-Луна-Земля. Луна, проходя по своей орбите, отбрасывает на поверхность Земли тень, состоящую из двух частей:

Тень (умбра) – самая темная, центральная часть. Наблюдатели, находящиеся в этой зоне, видят полное солнечное затмение.

Полутень (пенумбра) – более светлая, внешняя часть тени. Наблюдатели в этой зоне видят частичное солнечное затмение, когда Луна закрывает лишь часть солнечного диска.

Полное солнечное затмение возможно благодаря уникальному астрономическому совпадению: Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но оно и в 400 раз дальше от Земли. Из-за этого их видимые размеры с нашей планеты почти одинаковы, что позволяет Луне идеально закрывать Солнце. Можно назвать огромным стечением обстоятельств и большой удачей, что человеческий вид появился именно в это время, поскольку Луна очень медленно удаляется от планеты, поэтому в определенный момент в будущем она уже не сможет закрывать Солнце полностью.

Всего в течение года на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений. Однако полное солнечное затмение является редким явлением для конкретной местности, поскольку полоса полной тени на поверхности Земли очень узкая (не более 270 километров. Поэтому в одном и том же месте полное затмение можно наблюдать в среднем лишь раз в 360-410 лет.