Коли чекати затемнення і чому його називають унікальним?

Повне сонячне затемнення насправді очікують 2 серпня 2027 року. Воно привертає увагу через свою виняткову тривалість: Місяць повністю закриє Сонце на 6 хвилин і 22 секунди. Це робить подію найдовшим повним затемненням на суходолі у XXI столітті. Для порівняння, затемнення 8 квітня 2024 року, яке спостерігали в США, Мексиці та Канаді, тривало 4 хвилини 28 секунд, пише 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Це буде найдовша повна фаза затемнення з 1991 року, а наступне подібне за тривалістю очікується лише 16 липня 2114 року. Смуга повної темряви, яка насправді більше схожа на сутінки, буде незвично широкою – близько 258 кілометрів – і простягнеться на 15 227 кілометрів через поверхню Землі.

Попри значну площу покриття (близько 2,5 мільйона квадратних кілометрів), це лише мала частина від загальної площі нашої планети. Тому гучні заголовки про те, що весь світ порине в темряву, є неточними.

Побачити повне затемнення можна буде на території 11 країн:

Переважно в Північній Африці та на Близькому Сході, а саме в Іспанії, Гібралтарі, Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії, Єгипті, Судані, Саудівській Аравії, Ємені та Сомалі.

Часткове затемнення буде видно в більшості країн Африки, Європи та Південної Азії.

Інші регіони, включно з Північною Америкою, цього явища не побачать.



Ця карта показує, який шлях пройде сонячне затемнення 2 серпня 2027 року / Зображення MapHub.net/Ксав'єр М. Джуб'є

Що ж ми маємо у підсумку?

Сонячне затемнення відбудеться не 2 серпня 2025 року, а 2 серпня 2027 року.

Затемнення не накриє всю планету. Частина землян побачить повне затемнення, частина насолоджуватиметься частковим, а більша частина взагалі нічого не побачить.

Що таке сонячне затемнення та як воно відбувається?

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць опиняється безпосередньо між Сонцем і Землею, тимчасово закриваючи сонячне світло для нас. В основі явища лежить вирівнювання трьох небесних тіл на одній лінії: Сонце-Місяць-Земля. Місяць, проходячи своєю орбітою, відкидає на поверхню Землі тінь, що складається з двох частин:

Тінь (умбра) – найтемніша, центральна частина. Спостерігачі, які перебувають у цій зоні, бачать повне сонячне затемнення.

Півтінь (пенумбра) – світліша, зовнішня частина тіні. Спостерігачі в цій зоні бачать часткове сонячне затемнення, коли Місяць закриває лише частину сонячного диска.

Повне сонячне затемнення можливе завдяки унікальному астрономічному збігу: Сонце приблизно в 400 разів більше за Місяць, але воно й у 400 разів далі від Землі. Через це їхні видимі розміри з нашої планети майже однакові, що дозволяє Місяцю ідеально закривати Сонце. Можна назвати величезним збігом обставин і великою вдачею, що людський вид з'явився саме в цей час, оскільки Місяць дуже повільно віддаляється від планети, тож у певний момент у майбутньому він уже не зможе закривати Сонце повністю.

Загалом протягом року на Землі може відбуватися від двох до п'яти сонячних затемнень. Однак повне сонячне затемнення є рідкісним явищем для конкретної місцевості, оскільки смуга повної тіні на поверхні Землі дуже вузька (не більше 270 кілометрів. Тому в одному й тому ж місці повне затемнення можна спостерігати в середньому лише раз на 360-410 років.