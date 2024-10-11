В то время, как большинство используют бесплатную версию, люди, которые используют ChatGPT для работы, покупают расширенную подписку Plus, которая дает больше функций и возможностей. Техно 24 рассказывает обо всех преимуществах подписки и ее ограничениях (а они есть).

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Что такое ChatGPT Plus?

ChatGPT Plus - это расширенная версия ChatGPT – это расширенная версия ChatGPT от OpenAI, которая предоставляется пользователям в виде ежемесячной подписки ценой в 20 долларов в месяц. Интерфейс платной и бесплатной версий одинаковый, но ChatGPT Plus умнее, быстрее и качественнее.

Это потому, что ChatGPT Plus предоставляет вам доступ к обновленным и улучшенным версиям ChatGPT.

В ChatGPT Plus доступны:

GPT-4o,

GPT-4o mini,

GPT-4.

Зато бесплатная версия дает доступ к GPT-4o mini и ограниченный доступ к GPT-4o.

Нужна ли вам платная подписка?

По сравнению с бесплатной версией, версия Plus имеет более быстрое время отклика. Кроме того, еще одной проблемой бесплатной версии является то, что она может работать медленнее при высокой нагрузке на сервер, что приведет к потере вашего времени.

Подписчики ChatGPT Plus также получают приоритетный доступ к новым функциям и обновлениям, которые регулярно выпускает Open AI.

Как получить подписку на ChatGPT Plus?

Шаг 1. Если у вас уже есть бесплатная учетная запись ChatGPT, нажмите кнопку "Обновление плана" в левом боковом меню.

Шаг 2. Выберите тарифный план Plus из предложенных вариантов.

Шаг 3. Завершите процесс оплаты, и ваша бесплатная учетная запись ChatGPT теперь называется ChatGPT Plus.

Важный совет! Чтобы получить максимальную отдачу от подписки на ChatGPT Plus, рекомендуем включить бета-функции. Это можно сделать нажав на профиль и на соответствующий раздел "Настройки и бета-версии".

Что умеет GPT-4o?

GPT-4o это одна из последних языковых моделей OpenAI, которая превосходит возможности и производительность своих предшественников, включая GPT-4 Turbo.

Как и предыдущие модели, GPT-4o прекрасно справляется с различными задачами генерации текста, такими как резюме и ответы на вопросы, основанные на ее знаниях, но она также имеет улучшенный процесс "рассуждения" и лучше решает сложные математические задачи и работает с кодом.

Одной из самых заметных инноваций GPT-4o является функция быстрой реакции на голосовой ввод, которая обеспечивает время отклика, близкое к человеческому, в среднем всего 320 миллисекунд. Кроме того, модель может генерировать голосовые данные, управляемые ИИ, то есть фактически общаться с вами.

GPT-4o также интегрирует различные формы входных данных – текст, аудио и изображения – в единую модель. Это означает, что она может обрабатывать и понимать любую комбинацию этих данных и отвечать в виде текста, голоса или изображений. Эта мультимодальная функциональность обеспечивает более плавное и интуитивно понятное взаимодействие с моделью.

Какие лучшие функции ChatGPT Plus?

Open AI разработал несколько уникальных функций для версии ChatGPT Plus. Вот на что вы можете рассчитывать, после оформления подписки.

Просмотр веб-страниц

Бесплатная версия ChatGPT обучается только на ограниченной базе данных. Так что, она не позволит вам получить доступ к данным в реальном времени или просматривать веб-страницы.

Но с ChatGPT Plus вы можете искать ответы в Интернете, получать ответы на вопросы и ссылки на страницы откуда была взята информация для генерации ответа.

Предостережение! ChatGPT Plus также подвержен галлюцинациям, хоть и в меньшей степени. Это означает, что он может давать вам ответы после просмотра веб-страниц с цитатами, но они могут быть не на 100% точными. Поэтому вы должны проверять все факты и статистическую информацию вручную.

Анализ данных в файлах

С помощью ChatGPT Plus вы можете загрузить изображения, PDF или CSV-файлы и попросить программу проанализировать документ для вас. Эта функция позволяет сэкономить время и уменьшить объем ручного анализа.

Когда вы загружаете электронную таблицу или CSV-файл на GPT-4, он может помочь вам с такими операциями, как суммирование данных, выполнение статистического анализа, генерирование инсайтов и тому подобное.

Для текстовых документов он может помочь вам с обобщением содержимого, переводом текста, проверкой грамматики или извлечением определенной информации из большого фрагмента текста. Этот вариант использования особенно полезен, когда вы хотите проанализировать интервью с клиентами или отзывы.

Что касается изображений, ChatGPT Plus может описывать, анализировать и даже использовать их как основу для создания нового изображения.

Функция анализа данных ChatGPT также способна визуализировать данные. Но эта функция имеет некоторые ограничения, о которых вы должны знать:

Существуют ограничения на типы файлов, которые может обрабатывать ChatGPT Plus, и на их размеры.

ChatGPT Plus может ошибаться при анализе очень сложных или специализированных данных.

Вы должны почти всегда проверять результаты, которые предоставляет ChatGPT.

Пользователям не следует загружать конфиденциальные или частные данные в ChatGPT.

Генерация изображений

Функция DALL-E, интегрирована в ChatGPT Plus, является инструментом генерации изображений на основе искусственного интеллекта. DALL-E генерирует изображения на основе текстовых описаний.

Эти описания могут быть простыми, понятными запросами вроде "Сгенерируй изображение красного яблока на столе" или более сложными, творческими концепциями вроде "Сгенерируй изображение футуристического городского пейзажа с летающими автомобилями".

Помните, что чем детальнее описание, тем точнее DALL-E может попытаться сгенерировать изображение, которое вы имеете в виду.

DALL-E может справиться с широким спектром творческих запросов. Он может генерировать художественные произведения, реалистичные изображения, а также визуализировать абстрактные концепции и образы с учетом определенного художественного стиля.

Несмотря на свою универсальность, DALL-E имеет определенные ограничения и этические установки. Вы не можете заставить его генерировать откровенные, насильственные или неуместные изображения.

Кроме того, инструмент уважает художественную целостность и авторские права, поэтому он не будет копировать специфический стиль художников или генерировать изображения защищенных авторским правом персонажей.

GPTs

Магазин GPT, недавно запущен Open AI, – это рынок, который поможет вам найти полезные и популярные пользовательские версии ChatGPT.

Пользователи сами создают эти кастомные GPT, а недавно Open AI запустила маркетплейс и сделала их общедоступными.

Вы можете просматривать популярные и трендовые GPT на доске лидеров сообщества по таким категориям, как

DALL-E

Письмо

Производительность

Исследования и анализ

Программирование

Образование

Стиль жизни

Еще одна эффективная возможность использования GPT заключается в том, что вы можете создать его самостоятельно. Вы можете тренировать GPT на основе имеющихся у вас данных, дать ему имя и использовать его по своему усмотрению.

Как писать промты для ChatGPT?

Промты – это инструкции или запросы, которые вы вводите в интерфейс чат-бота, чтобы получить ответ.

Они состоит из ключевых слов и фраз, предназначенных для получения ответа. Вы задаете ChatGPT вопрос или инструкцию, и он отвечает на них так, будто ведет разговор.

Разговаривайте с искусственным интеллектом, как с человеком

Вместо того, чтобы рассматривать ChatGPT как программу, воспринимайте его как коллегу. Общайтесь с ним, как с коллегой, и не стесняйтесь уточнять или переспрашивать свои вопросы, если это необходимо.

Этот разговорный подход, также известный как интерактивная подсказка, помогает уточнить ответы, поскольку вы предоставляете обратную связь на основе его ответов. Задавайте дополнительные вопросы и продолжайте диалог, пока не будете удовлетворены.

Предоставьте контекст и справочную информацию

Простой вопрос вроде "Как я могу подготовиться к марафону?" приведет к очень общему ответу. Чтобы повысить точность, предоставьте больше деталей. Например, "Я новичок, который хочет пробежать свой первый марафон через шесть месяцев. Как я могу подготовиться?" Добавление этого контекста позволяет ChatGPT предложить более целенаправленный и персонализированный ответ.

Важно! Чем больше информации вы предоставите, тем лучше будет ответ.

Назначьте роли или перспективы для ChatGPT

Одной из сильных сторон ChatGPT является его способность отвечать с разных точек зрения. Указав роль или лицо, например, вы можете указать ему инструкцию "Отвечай, как маркетолог". Так вы сможете получить ответы, адаптированные к этой точке зрения.

Поэкспериментируйте с назначением разных ролей, например, учителя, журналиста или воспитателя, чтобы увидеть разные акценты в ответах.

Держите ChatGPT на правильном пути

Иногда ChatGPT может терять фокус во время длительного взаимодействия. Чтобы предотвратить это, попросите ИИ обосновать свои ответы или предоставить доказательства. Если он отклоняется от курса, мягко верните его обратно, повторив или уточнив ваш первоначальный вопрос.

Например, вы можете спросить: "Можешь ли ты перечитать подсказку и ответить еще раз?". Это поможет переориентировать разговор.

Не бойтесь экспериментировать

Игра с промтами – отличный способ узнать больше о возможностях ChatGPT. Используйте креативные и нестандартные промты, чтобы увидеть, как реагирует чат-бот, а затем меняйте их для достижения лучших результатов.

Чем больше вы будете экспериментировать, тем лучше поймете, как небольшие изменения во входных данных могут существенно повлиять на результат.

Настройте сложность и креативность

Вы можете контролировать глубину и креативность ответов ChatGPT, указывая сложность в вашем запросе. Например, попросите его объяснить что-то на уровне средней школы или предоставить подробную техническую разбивку.

Также вы можете поощрять творчество, предлагая ответы в произвольной форме или придерживаясь фактов, если для вас важна точность.

Еще калька советов

ChatGPT будет сохранять память о предыдущих разговорах до тех пор, пока открыта текущая страница. Если вы закроете эту вкладку, она потеряет память.

Аналогично, открытие новой страницы позволит начать дискуссию со свежим контекстом, инструкциями и результатами.

Не забудьте указать длину ответа, которую вы хотите получить. ChatGPT работает лучше, когда понимает, к какому результату вы стремитесь.

Перефразируйте вопрос, если ChatGPT не хочет отвечать на него, иногда это помогает. Но помните, ChatGPT имеет определенные ограничения, поэтому некоторые темы он будет игнорировать, пока вы не начнете использовать очень причудливые и завуалированные запросы.

Попросите привести примеры. Если вы хотите проверить, насколько хорошо ChatGPT понимает то, о чем вы спрашиваете, спросите его: "Приведи три примера того, как это работает?" или подобные вопросы.

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Используя эти простые приемы, вы сможете значительно улучшить взаимодействие с ChatGPT, заставив ИИ работать для вас эффективнее. Независимо от того, вы новичок, или хотите усовершенствовать свои навыки быстрого инжиниринга, эти советы помогут вам получить более быстрые и точные результаты.