В той час, як більшість використовують безкоштовну версію, люди, які використовують ChatGPT для роботи, купують розширену підписку Plus, яка дає більше функцій та можливостей. Техно 24 розповідає про усі переваги підписки та її обмеження (а вони є).

Дивіться також Чи погано тримати ноутбук постійно підключеним до електромережі?

Що таке ChatGPT Plus?

ChatGPT Plus – це розширена версія ChatGPT від OpenAI, яка надається користувачам у вигляді щомісячної підписки ціною в 20 доларів на місяць. Інтерфейс платної та безкоштовної версій однаковий, але ChatGPT Plus розумніший, швидший і якісніший.

Це тому, що ChatGPT Plus надає вам доступ до оновлених та покращених версій ChatGPT.

В ChatGPT Plus доступні:

GPT-4o,

GPT-4o mini,

GPT-4.

Натомість безкоштовна версія дає доступ до GPT-4o mini та обмежений доступ до GPT-4o.

Чи потрібна вам платна підписка?

У порівнянні з безкоштовною версією, версія Plus має швидший час відгуку. Крім того, ще однією проблемою безкоштовної версії є те, що вона може працювати повільніше при високому навантаженні на сервер, що призведе до втрати вашого часу.

Підписники ChatGPT Plus також отримують пріоритетний доступ до нових функцій і оновлень, які регулярно випускає Open AI.

Як отримати підписку на ChatGPT Plus?

Крок 1. Якщо у вас вже є безкоштовний обліковий запис ChatGPT, натисніть кнопку «Оновлення плану» в лівому бічному меню.

Крок 2. Виберіть тарифний план Plus із запропонованих варіантів.

Крок 3. Завершіть процес оплати, і ваш безкоштовний обліковий запис ChatGPT тепер називається ChatGPT Plus.

Важлива порада! Щоб отримати максимальну віддачу від підписки на ChatGPT Plus, рекомендуємо увімкнути бета-функції. Це можна зробити натиснувши на профіль і на відповідний розділ "Налаштування та бета-версії".

Що вміє GPT-4o?

GPT-4o це одна з останніх мовних моделей OpenAI, яка перевершує можливості та продуктивність своїх попередників, включаючи GPT-4 Turbo.

Як і попередні моделі, GPT-4o чудово справляється з різноманітними завданнями генерації тексту, такими як резюме та відповіді на запитання, що базуються на її знаннях, але вона також має покращений процес "міркування" та краще розв'язує складні математичні задачі і працює з кодом.

Однією з найпомітніших інновацій GPT-4o є функція швидкої реакції на голосове введення, яка забезпечує час відгуку, близький до людського, в середньому лише 320 мілісекунд. Крім того, модель може генерувати голосові дані, керовані ШІ, тобто фактично спілкуватися з вами.

GPT-4o також інтегрує різні форми вхідних даних – текст, аудіо та зображення – в єдину модель. Це означає, що вона може обробляти і розуміти будь-яку комбінацію цих даних і відповідати у вигляді тексту, голосу або зображень. Ця мультимодальна функціональність забезпечує більш плавну та інтуїтивно зрозумілу взаємодію з моделлю.

Які найкращі функції ChatGPT Plus?

Open AI розробив кілька унікальних функцій для версії ChatGPT Plus. Ось на що ви можете розраховувати, після оформлення підписки.

Перегляд веб-сторінок

Безкоштовна версія ChatGPT навчається лише на обмеженій базі даних. Отже, вона не дозволить вам отримати доступ до даних у реальному часі або переглядати веб-сторінки.

Але з ChatGPT Plus ви можете шукати відповіді в Інтернеті, отримувати відповіді на питання та посилання на сторінки звідки була взята інформація для генерації відповіді.

Застереження! ChatGPT Plus також схильний до галюцинацій, хоч і меншою мірою. Це означає, що він може давати вам відповіді після перегляду веб-сторінок з цитатами, але вони можуть бути не на 100% точними. Тож ви повинні перевіряти всі факти та статистичну інформацію вручну.

Аналіз даних у файлах

За допомогою ChatGPT Plus ви можете завантажити зображення, PDF або CSV-файли і попросити програму проаналізувати документ для вас. Ця функція дозволяє заощадити час і зменшити обсяг ручного аналізу.

Коли ви завантажуєте електронну таблицю або CSV-файл на GPT-4, він може допомогти вам з такими операціями, як підсумовування даних, виконання статистичного аналізу, генерування інсайтів тощо.

Для текстових документів він може допомогти вам з узагальненням вмісту, перекладом тексту, перевіркою граматики або вилученням певної інформації з великого фрагмента тексту. Цей варіант використання особливо корисний, коли ви хочете проаналізувати інтерв'ю з клієнтами або відгуки.

Що стосується зображень, ChatGPT Plus може описувати, аналізувати і навіть використовувати їх як основу для створення нового зображення.

Функція аналізу даних ChatGPT також здатна візуалізувати дані. Але ця функція має деякі обмеження, про які ви повинні знати:

Існують обмеження на типи файлів, які може обробляти ChatGPT Plus, і на їхні розміри.

ChatGPT Plus може помилятися при аналізі дуже складних або спеціалізованих даних.

Ви повинні майже завжди перевіряти результати, які надає ChatGPT.

Користувачам не слід завантажувати конфіденційні або приватні дані в ChatGPT.

Генерація зображень

Функція DALL-E, інтегрована в ChatGPT Plus, є інструментом генерації зображень на основі штучного інтелекту. DALL-E генерує зображення на основі текстових описів.

Ці описи можуть бути простими, зрозумілими запитами на кшталт "Згенеруй зображення червоного яблука на столі" або більш складними, творчими концепціями на кшталт "Згенеруй зображення футуристичного міського пейзажу з літаючими автомобілями".

Пам'ятайте, що чим детальніший опис, тим точніше DALL-E може спробувати згенерувати зображення, яке ви маєте на увазі.

DALL-E може впоратися з широким спектром творчих запитів. Він може генерувати художні твори, реалістичні зображення, а також візуалізувати абстрактні концепції та образи з урахуванням певного художнього стилю.

Попри свою універсальність, DALL-E має певні обмеження та етичні настанови. Ви не можете змусити його генерувати відверті, насильницькі або недоречні зображення.

Крім того, інструмент поважає художню цілісність і авторські права, тому він не буде копіювати специфічний стиль художників або генерувати зображення захищених авторським правом персонажів.

GPTs

Магазин GPT, нещодавно запущений Open AI, – це ринок, який допоможе вам знайти корисні та популярні користувацькі версії ChatGPT.

Користувачі самі створюють ці кастомні GPT, а нещодавно Open AI запустила маркетплейс і зробила їх загальнодоступними.

Ви можете переглядати популярні та трендові GPT на дошці лідерів спільноти за такими категоріями, як

DALL-E

Письмо

Продуктивність

Дослідження та аналіз

Програмування

Освіта

Стиль життя

Ще одна ефективна можливість використання GPT полягає в тому, що ви можете створити його самостійно. Ви можете тренувати GPT на основі наявних у вас даних, дати йому ім'я і використовувати його на свій розсуд.

Як писати промти для ChatGPT?

Промти – це інструкції або запити, які ви вводите в інтерфейс чат-бота, щоб отримати відповідь.

Вони складається з ключових слів і фраз, призначених для отримання відповіді. Ви задаєте ChatGPT запитання або інструкцію, і він відповідає на них так, ніби веде розмову.

Розмовляйте зі штучним інтелектом, як з людиною

Замість того, щоб розглядати ChatGPT як програму, сприймайте його як колегу. Спілкуйтеся з ним, як з колегою, і не соромтеся уточнювати або перепитувати свої запитання, якщо це необхідно.

Цей розмовний підхід, також відомий як інтерактивна підказка, допомагає уточнити відповіді, оскільки ви надаєте зворотний зв'язок на основі його відповідей. Ставте додаткові запитання і продовжуйте діалог, доки не будете задоволені.

Надайте контекст і довідкову інформацію

Просте запитання на кшталт "Як я можу підготуватися до марафону?" призведе до дуже загальної відповіді. Щоб підвищити точність, надайте більше деталей. Наприклад, "Я новачок, який хоче пробігти свій перший марафон через шість місяців. Як я можу підготуватися?" Додавання цього контексту дозволяє ChatGPT запропонувати більш цілеспрямовану і персоналізовану відповідь.

Важливо! Чим більше інформації ви надасте, тим кращою буде відповідь.

Призначте ролі або перспективи для ChatGPT

Однією з сильних сторін ChatGPT є його здатність відповідати з різних поглядів. Зазначивши роль або особу, наприклад, ви можете вказати йому інструкцію "Відповідай, як маркетолог". Так ви зможете отримати відповіді, адаптовані до цієї точки зору.

Поекспериментуйте з призначенням різних ролей, наприклад, вчителя, журналіста або вихователя, щоб побачити різні акценти у відповідях.

Тримайте ChatGPT на правильному шляху

Іноді ChatGPT може втрачати фокус під час тривалої взаємодії. Щоб запобігти цьому, попросіть ШІ обґрунтувати свої відповіді або надати докази. Якщо він відхиляється від курсу, м'яко поверніть його назад, повторивши або уточнивши ваше початкове запитання.

Наприклад, ви можете запитати: "Чи можеш ти перечитати підказку і відповісти ще раз?". Це допоможе переорієнтувати розмову.

Не бійтеся експериментувати

Гра з промтами – чудовий спосіб дізнатися більше про можливості ChatGPT. Використовуйте креативні та нестандартні промти, щоб побачити, як реагує чат-бот, а потім змінюйте їх для досягнення кращих результатів.

Чим більше ви будете експериментувати, тим краще зрозумієте, як невеликі зміни у вхідних даних можуть суттєво вплинути на результат.

Налаштуйте складність і креативність

Ви можете контролювати глибину та креативність відповідей ChatGPT, вказуючи складність у вашому запиті. Наприклад, попросіть його пояснити щось на рівні середньої школи або надати детальну технічну розбивку.

Так само ви можете заохочувати творчість, пропонуючи відповіді у довільній формі або дотримуючись фактів, якщо для вас важлива точність.

Ще калька порад

ChatGPT зберігатиме пам'ять про попередні розмови доти, доки відкрита поточна сторінка. Якщо ви закриєте цю вкладку, вона втратить пам'ять.

Аналогічно, відкриття нової сторінки дозволить розпочати дискусію зі свіжим контекстом, інструкціями та результатами.

Не забудьте вказати довжину відповіді, яку ви хочете отримати. ChatGPT працює краще, коли розуміє, якого результату ви прагнете.

Перефразуйте питання, якщо ChatGPT не хоче відповідати на нього, іноді це допомагає. Але пам'ятайте, ChatGPT має певні обмеження, тож деякі теми він ігноруватиме, доки ви не почнете використовувати дуже вигадливі та завуальовані запити.

Попросіть навести приклади. Якщо ви хочете перевірити, наскільки добре ChatGPT розуміє те, про що ви запитуєте, запитайте його: "Наведи три приклади того, як це працює?" або подібні запитання.

Вам буде корисно Як видалити акаунт в Instagram: покрокова інструкція

Використовуючи ці прості прийоми, ви зможете значно покращити взаємодію з ChatGPT, змусивши ШІ працювати для вас ефективніше. Незалежно від того, чи ви новачок, чи прагнете вдосконалити свої навички швидкого інжинірингу, ці поради допоможуть вам отримати швидші та точніші результати.