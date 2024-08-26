В СНБО рассказали о возможном будущем Telegram в Украине

Недавнее задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции вызвало дискуссии относительно будущего платформы в Украине, где она широко используется как гражданами, так и спецслужбами. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины высказал свое мнение относительно платформы.

Согласно заявлению СНБО, ситуация вокруг задержания Дурова имеет два ключевых компонента. Во-первых, это более широкая тенденция к усилению регулирования социальных сетей по всей Европе, когда принимаются новые законы для обеспечения их соблюдения.

Смотрите также В Telegram впервые прокомментировали задержание Дурова

Павел Дуров всегда активно выступал против такого регулирования, особенно со стороны Украины, сейчас столкнулся с последствиями своих решений и давлением. Вероятнее всего, деятельность Telegram придется согласовать с европейскими правовыми стандартами, поскольку он является гражданином Франции.

Второй компонент касается деятельности российских спецслужб. По сообщениям, во Франции эти службы используют Telegram для вербовки людей с разной целью – от распространения антиукраинской пропаганды через граффити до более серьезных актов саботажа, например, направленных против железнодорожной инфраструктуры.

В СНБО предполагают, что западные спецслужбы могут пытаться получить доступ к внутренним данным Telegram, чтобы ликвидировать эти российские сети, которыми руководит российский Генеральный штаб.

Что ждет Telegram в Украине

Представители СНБО отмечают, что будущее Telegram в Украине в значительной степени зависит от действий Дурова в ответ на эти события. Если он примет решения, которые усилят безопасность платформы, Telegram сможет продолжать работать бесперебойно. Однако совет также отмечает важность учета как геополитических, так и законодательных факторов при определении будущего платформы.

О возможности запрета Telegram в Украине, СНБО советует не принимать поспешных решений. Хотя призывы к блокированию мессенджера звучат все чаще, Совет отмечает, что такой шаг должен сопровождаться альтернативными решениями.

Коротко о задержании Дурова

Павел Дуров был задержан французскими силами безопасности 24 августа в аэропорту Ле Бурже под Парижем.

Расследование имеет предварительный характер, среди обвинений против Дурова – терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, сбыт краденого, а также сексуальные преступления против детей.

Французские власти также обвиняют его в том, что он не осуществлял модерацию Telegram и не сотрудничал со следствием.

В случае признания его виновным Дурову грозит до 20 лет лишения свободы .

. В ответ администрация Telegram отрицает все обвинения, подчеркивая, что компания работает в рамках правового поля Европейского Союза.

Недавно парижский суд продлил задержание Дурова еще на 48 часов, поскольку расследование продолжается.

Запрет без четкой замены или учета текущих разведывательных операций может потенциально нанести больше вреда, чем пользы. Громкие заявления без конкретного плана не отражают ответственной государственной политики, считают в СНБО.