Большое будущее самой маленькой детали человечества

Все началось в декабре 1947 года, когда американские физики Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs продемонстрировали первый работающий точечно-контактный транзистор. Это изобретение навсегда изменило мир, заменив громоздкие и ненадежные вакуумные лампы, пишет 24 Канал.

Впоследствии инженеры перешли на кремний в качестве основной подложки, что открыло путь к массовому производству микросхем. На протяжении десятилетий развитие микросхем подчинялось знаменитому закону Мура, согласно которому плотность элементов на кристалле удваивалась каждые два года, и принципам масштабирования Деннарда.

Сегодня без этих нанопереключателей невозможно представить ни одно современное устройство: от бытового таймера до гигантских серверов облачных вычислений и автономных роботов.

Анатомия современного чипа: насколько крошечными стали технологии сегодня

Современные технологические процессы давно отошли от классического понимания физических размеров. Сегодня названия узлов вроде "3 нанометра" или "2 нанометра" являются скорее коммерческими обозначениями, чем отражением реальных геометрических характеристик элементов. Реальные расстояния между затворами (контактный затворный шаг) для чипов 2-нанометрового класса составляют примерно 45 – 50 нанометров, а минимальный шаг металлизации составляет около 20 – 32 нанометров.

Несмотря на маркетинговый характер названий, плотность размещения транзисторов на современных кристаллах поражает воображение. Так, в передовом технологическом процессе TSMC N2 средняя плотность логики достигает около 313 миллионов транзисторов на один квадратный миллиметр. В свою очередь, аналогичные решения от Intel (технологический процесс 18A) и Samsung (SF2) обеспечивают показатели в районе 238 и 231 миллиона нанометровых переключателей на квадратный миллиметр соответственно.

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Для создания таких структур производители используют самые сложные литографические сканеры экстремального ультрафиолета (EUV) и переходят от традиционной архитектуры ребер (FinFET) к архитектуре с полностью охватывающим затвором (GAA). В новых структурах затвор полностью окружает несколько ультратонких горизонтальных кремниевых слоев со всех четырех сторон, что позволяет значительно улучшить контроль над током и минимизировать утечки.

Физические ограничения кремния: почему мы не можем бесконечно уменьшать транзисторы

Главным врагом дальнейшей миниатюризации является сама квантовая физика. Когда длина проводящего канала становится меньше 10 нанометров, кремниевые потенциальные барьеры перестают быть надежными стенами. Возникает явление прямого квантового туннелирования между истоком и стоком. Электроны просто пролетают сквозь закрытый затвор, создавая гигантские утечки тока в выключенном состоянии транзистора.

В архитектуре комплементарных транзисторов устройства n- и p-типа расположены одно над другим. Такое вертикальное расположение позволяет устранить боковые зазоры за счет высоты ячейки и максимизировать ширину канала, что обеспечивает стабильную работу затвора и высокие токи проводимости даже на предельных масштабах.

Вторым серьезным барьером является катастрофический рост тепловой плотности. Хотя каждый отдельный транзистор нового поколения потребляет меньше энергии, их колоссальная плотность на кристалле приводит к возникновению локальных горячих точек. Самоохлаждение в ультратонких нанолистах работает гораздо хуже, чем в объемном кремнии, поскольку тепловые колебания (фононы) рассеиваются на многочисленных внутренних границах.

Трехмерная революция и эра ангстрема: куда движется индустрия

Для преодоления этих вызовов мировые лидеры, такие как TSMC, Intel и Samsung, переходят к системной вертикальной интеграции. Наиболее значимой инновацией ближайших лет является сеть обратного питания (BSPDN). В обычных чипах линии передачи сигналов и толстые кабели питания конкурируют за место на лицевой стороне пластины. Перенос линий питания на обратную сторону кремниевого диска позволяет сократить путь тока, уменьшить падение напряжения и освободить место для сигнальных трасс.

Компания TSMC успешно завершила тестирование этой технологии, назвав собственное решение Super Power Rail. Она внедрит его в передовой 1,6-нанометровый процесс A16, массовое производство которого начнется уже в конце 2026 года. В то же время компания Samsung решила несколько замедлить темпы в гонке геометрического масштабирования и перенесла запуск своего 1,4-нанометрового процесса на 2029 год, чтобы полностью сосредоточиться на стабилизации выхода годных чипов на базе 2-нанометровой платформы.

Согласно прогнозам исследователей консорциума imec, к 2038 году отрасль должна достичь экстремального технологического узла в 0,3 нанометра (или 3 ангстрема). На этом пути нанолисты GAA заменят Forksheet-транзисторы, где расстояние между n- и p-каналами будет разделено диэлектрической стенкой толщиной менее 10 нанометров.

Впоследствии, примерно в 2033 году, стандартной технологией станут комплементарные транзисторы (CFET), в которых n- и p-каналы будут физически располагаться один над другим, что позволит уменьшить площадь логики почти вдвое.

Преемники кремния: почему мы заменим традиционные полупроводники

Когда кремний окончательно исчерпает свои физические возможности, человечество перейдет к новым полупроводниковым материалам. Наиболее перспективными считаются двумерные монослои дигалогенидов переходных металлов (TMD), такие как дисульфид молибдена (MoS₂) или дисульфид вольфрама (WS₂). Имея толщину всего в один атом, эти кристаллические пленки демонстрируют превосходную подвижность носителей заряда и позволяют полностью подавить паразитное квантовое туннелирование при длине канала менее 5 нанометров.

Еще одной революционной альтернативой являются углеродные нанотрубки (CNT). Одностенные углеродные нанотрубки, свернутые в бесшовные цилиндры диаметром около 1 нанометра, ограничивают движение электронов лишь в одном измерении. В таком одномерном канале практически полностью исчезает рассеяние носителей заряда, а средний свободный пробег превышает 1 микрометр, обеспечивая почти идеальный баллистический транспорт. На практике исследователи уже создали первый в мире полноценный 16-битный процессор RV16X-NANO, что содержит более 14 тысяч транзисторов на основе углеродных нанотрубок, доказав жизнеспособность технологии на системном уровне.

Конечно, переход на новые материалы потребует колоссальных инвестиций в модернизацию заводов, разработку новых методов очистки и решение проблем со стабильностью параметров при длительной эксплуатации. Однако именно эти микроскопические революции позволят человечеству продолжать наращивать мощность компьютеров и систем искусственного интеллекта, ведя нас в эру ангстремов после окончания кремниевой эпохи.