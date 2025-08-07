Прямой эфир: как и где смотреть презентацию GPT-5?

Согласно официальному объявлению на странице OpenAI в соцсети X, трансляция начнется 7 августа 2025 года в 20:00 по киевскому времени. Компания традиционно запускает эфиры на YouTube, а также на своей странице в X. Однако, она не создала готовый анонс заранее, чтобы пользователи могли подписаться на напоминания, поэтому единственный вариант – полагаться на собственную память или будильник, пишет 24 Канал.

Накануне официальной презентации новой серии моделей ИИ от OpenAI в сеть попали ключевые подробности о GPT-5. Утечка из репозитория Microsoft GitHub подтвердила, что модели станут доступны уже сегодня, 7 августа. Так что мы, судя по всему, получим не просто анонс с отложенным выпуском, а именно полноценную презентацию с немедленным открытием доступа для всех. Публикация раскрыла информацию о версиях модели и способах доступа для разработчиков и обычных пользователей.

Какие версии GPT-5 будут доступны и как ими воспользоваться?

Согласно информации в уже удаленной заметке на GitHub, GPT-5 станет самой продвинутой моделью OpenAI с существенными улучшениями в логике, качестве кода, понимании контекста и взаимодействии с пользователем. Модель сможет выполнять сложные задачи по программированию с минимальными указаниями и предоставлять более точные объяснения кода.

Будет выпущено четыре варианта GPT-5:

gpt-5 – для решения логических и многоэтапных задач.

gpt-5-mini – облегченная версия для приложений, где важна экономия средств.

gpt-5-nano – оптимизированная для скорости версия, идеально подходящая для задач с низкой задержкой.

gpt-5-chat – для расширенных, естественных и мультимодальных разговоров в корпоративных приложениях.

Разработчики получат доступ к GPT-5 через вкладку Models, тестовая площадка GitHub Models или с помощью GitHub API.

Обычные пользователи смогут взаимодействовать с GPT-5 через ChatGPT и Microsoft Copilot. В Copilot модель будет доступна в новом режиме Smart, который позволит ассистенту динамически изменять глубину и скорость обработки запроса в зависимости от его сложности.

В ChatGPT пользователи бесплатного тарифа получат неограниченный доступ к GPT-5 со стандартным уровнем интеллекта.

Подписчики Plus смогут использовать модель с более высоким уровнем интеллекта.

Пользователи тарифа Pro – с самым высоким.

Отметим, что, по данным исследовательницы приложений Джейн Манчун Вонг, интеграцию GPT-5 также готовит Perplexity. Этот сервис предоставляет доступ к моделям от различных разработчиков, в том числе и к нескольким от OpenAI. Однако пока неясно, для какого уровня подписки будет доступно использование новинки – для Pro за 20 долларов в месяц или только Max за 200 долларов.

В целом можно сказать, что презентация GPT-5 станет едва ли не самым важным событием в мире искусственного интеллекта не просто за этот день или неделю, но и за целый месяц, поскольку другие компании в последнее время показывали только символические обновления или отдельные функции.