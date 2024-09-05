И хоть публичная бета-версия iOS 18 уже давно доступна пользователям для загрузки, не все готовы устанавливать фактически не законченную ОС на свой телефон. Для тех, кто ждал релиза, Техно 24 рассказывает когда же состоится полноценный релиз новой операционки и что он принесет.

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Интеллектуальные функции Apple и инструменты для написания текстов

iOS 18 расширит набор функций искусственного интеллекта Apple. Об Apple Intelligence вы уже могли слышать, ведь его впервые представили еще на июньской конференции WWDC весной.

Поэтому ИИ коснется немалого количества функции в новой iOS и предложит новые возможности для пользователей. Например, новые инструменты для написания текстов, что позволят переписывать, вычитывать и обобщать текст только в несколько прикосновений.

Новые опции включают такие функции, как "Переписать", "Сделать дружественным", "Подытожить" и "Собрать ключевые моменты", предлагая пользователям большую гибкость в управлении текстом на своих устройствах.

Кроме того, новый режим фокусировки также использует ИИ для фильтрации уведомлений, обеспечивая отображение только срочных уведомлений, таких как экстренные сообщения.

Обновление приложений "Фото" и "Почта"

Apple Intelligence внесет значительные улучшения в приложение "Фотографии". Новая функция "Очистить" позволяет пользователям удалять отвлекающие объекты с фотографий одним прикосновением, а пользователи теперь могут создавать персонализированные "воспоминания" из своих фотографий, добавляя описание. Эти функции используют искусственный интеллект для улучшения распознавания и упорядочения изображений.

Приложение "Почта" также претерпит изменения: в нем появился новый раздел "Приоритетные сообщения" и функция резюме для электронных писем. Опции "Умный ответ" на основе искусственного интеллекта и резюме сообщений обещают поспособствовать повышению производительности пользователей, которые находятся в дороге.

Важно! Не все пользователи устройства Apple получат доступ к передовым функции Apple Intelligence. Это связано с аппаратными требованиями. Например, только владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max смогут получить доступ к новым функции. Вероятнее всего, все новые iPhone 16 также их будут поддерживать полноценно, однако пока об этом ничего официально не известно.

Новый дизайн Siri и доступ к NFC для сторонних разработчиков

Дизайн Siri был обновлен благодаря новому интерфейсу. Впрочем, Siri изменится не только визуально, она поумнеет благодаря ИИ в iOS 18. Он улучшит способность ассистента сохранять контекст во время многошаговых запросов, то есть Siri банально запомнит, о чем вы говорили и сможет использовать информацию в диалоге для обработки запроса.

Пользователи также смогут переключаться между текстовыми и голосовыми командами для Siri простым жестом.

Одним из самых значительных изменений в iOD 18 станет доступ к NFC в iPhone сторонних приложений. Эта новая функциональность позволит программам использовать чип для оплаты в магазинах, и в роли ключа к авто, или дверей, проездных карточек и другого, что умеет NFC.

Важно! Чтобы получить доступ к этой функции, разработчики должны заключить коммерческое соглашение с Apple.

Дата выхода iOS 18.1

Apple обычно анонсирует основные обновления iOS на WWDC, как это было в марте. Далее она выпускает бета-версии для разработчиков и пользователей, которые уже сейчас доступны для установки.

Финалом является официальный выпуск полноценной операционки, который, обычно, доступен сразу с новым iPhone. На этот раз презентация iPhone 16 запланирована на понедельник 9 сентября.

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Ожидается, что iOS 18 будет выпущена для общественности в середине сентября, а iOS 18.1 – в октябре, и эти новые функции ИИ и NFC будут доступны миллионам iPhone по всему миру.