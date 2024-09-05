І хоч публічна бета-версія iOS 18 вже давно доступна користувачам для завантаження, не всі готові встановлювати фактично не закінчену ОС на свій телефон. Для тих, хто чекав релізу, Техно 24 розповідає коли ж відбудеться повноцінний реліз нової операційки та що він принесе.

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Інтелектуальні функції Apple та інструменти для написання текстів

iOS 18 розширить набір функцій штучного інтелекту Apple. Про Apple Intelligence ви вже могли чути, адже його вперше представили ще на червневій конференції WWDC весною.

Тож ШІ торкнеться чималої кількості функції в новій iOS і запропонує нові можливості для користувачів. Наприклад, нові інструменти для написання текстів, що дозволять переписувати, вичитувати та узагальнювати текст лише в кілька дотиків.

Нові опції включають такі функції, як "Переписати", "Зробити дружнім", "Підсумувати" та "Зібрати ключові моменти", пропонуючи користувачам більшу гнучкість в управлінні текстом на своїх пристроях.

Крім того, новий режим фокусування також використовує ШІ для фільтрації сповіщень, забезпечуючи відображення лише термінових сповіщень, таких як екстрені повідомлення.

Оновлення застосунків "Фото" та "Пошта"

Apple Intelligence внесе значні покращення в застосунок "Фотографії". Нова функція "Очистити" дозволяє користувачам видаляти відволікаючі об'єкти з фотографій одним дотиком, а користувачі тепер можуть створювати персоналізовані "спогади" зі своїх фотографій, додаючи опис. Ці функції використовують штучний інтелект для покращення розпізнавання та впорядкування зображень.

Застосунок "Пошта" також зазнає змін: у ньому з'явився новий розділ "Пріоритетні повідомлення" та функція резюме для електронних листів. Опції "Розумна відповідь" на основі штучного інтелекту та резюме повідомлень обіцяють посприяти підвищенню продуктивності користувачів, які перебувають у дорозі.

Важливо! Не усі користувачі пристрої Apple отримають доступ до передових функцій Apple Intelligence. Це пов'язано з апаратними вимогами. Наприклад, лише власники iPhone 15 Pro та Pro Max зможуть отримати доступ до нових функцій. Найімовірніше, усі нові iPhone 16 також їх підтримуватимуть повноцінно, однак наразі про це нічого офіційно не відомо.

Новий дизайн Siri та доступ до NFC для сторонніх розробників

Дизайн Siri був оновлений завдяки новому інтерфейсу. Втім, Siri зміниться не лише візуально, вона порозумнішає завдяки ШІ в iOS 18. Він покращить здатність асистента зберігати контекст під час багатокрокових запитів, тобто Siri банально запам'ятає, про що ви говорили і зможе використовувати інформацію в діалозі для обробки запиту.

Користувачі також зможуть перемикатися між текстовими та голосовими командами для Siri простим жестом.

Однією з найбільш значних змін в iOD 18 стане доступ до NFC в iPhone сторонніх застосунків. Ця нова функціональність дозволить програмам використовувати чип для оплати в магазинах, та у ролі ключа до авто, чи дверей, проїзних карток та іншого, що вміє NFC.

Важливо! Щоб отримати доступ до цієї функції, розробники повинні укласти комерційну угоду з Apple.

Дата виходу iOS 18.1

Apple зазвичай анонсує основні оновлення iOS на WWDC, як це було у березні. Далі вона випускає бета-версії для розробників та користувачів, які вже зараз доступні для встановлення.

Фіналом є офіційний випуск повноцінної операційки, який, зазвичай, доступний відразу з новим iPhone. Цього разу презентація iPhone 16 запланована на понеділок 9 вересня.

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Очікується, що iOS 18 буде випущена для громадськості в середині вересня, а iOS 18.1 – у жовтні, і ці нові функції ШІ та NFC будуть доступні мільйонам iPhone по всьому світу.