Почему миссию перенесли?

Запуск, который изначально был отложен на день для проведения дополнительных предполетных проверок, столкнулся с дальнейшими задержками после того, как была обнаружена утечка гелия, информирует Техно 24. Теперь неблагоприятные погодные условия у побережья Флориды, где, как ожидается, космический корабль Dragon приземлится, заставили SpaceX еще больше отложить миссию.

А тем временем Первая ступень ракеты Falcon 9 перевернулась во время рекордного 23-го полета

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются в районе падения Dragon у побережья Флориды, мы отменяем запуск Polaris Dawn на Falcon 9 сегодня и завтра. Специалисты продолжат следить за погодой в ожидании благоприятных условий для запуска и возвращения,

– отметили в SpaceX.

Историческая миссия

Миссия Polaris Dawn, которая должна отправить четырех космических туристов на орбиту Земли на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, будет знаковой по нескольким причинам.

В состав экипажа входят полностью гражданские лица ни одна из которых не является профессиональным астронавтом.

Командир миссии Джаред Айзекман,

пилот Скотт "Кидд" Потит,

специалист миссии Сара Гиллис,

второй специалист Анна Менон (обе инженеры SpaceX).



Экипаж миссии Polaris Down / Фото SpaceX

Айзекман, который финансирует миссию, осуществит уже второй свой космический полет. Ранее он участвовал в миссии Inspiration4 в сентябре 2021 года.

Если миссия пройдет по плану, Айзекман и Гиллис совершат первый в истории выход в открытый космос гражданских лиц во время коммерческой миссии.

Кроме того, ожидается, что космический корабль Dragon поднимется на рекордную высоту 1400 километров, что сделает этот полет одним из самых высоких пилотируемых полетов в истории.

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Когда состоится полет?

Сейчас SpaceX не объявила новую дату запуска, но миссия точно не состоится 29 августа, как предполагалось ранее. Миссия Polaris Dawn рассчитана на пять дней и является первой из трех миссий, финансируемых фондом Isaacman, еще две запланированы на будущее.